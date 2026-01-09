Prima autostradă din România dotată cu dușuri și stații de încărcare a mașinilor electrice

09-01-2026 | 09:55
Autostrada A0, care va înconjura orașul București și se va conecta cu autostrăzile A1, A2 și A3, va fi dotată inclusiv cu dușuri și stații de încărcare pentru mașinile electrice. Facilitățile vor fi construite în spațiile pentru servicii din Balotești.

Cristian Anton

Lotul 2 al Autostrăzii A0 Nord va avea în dreptul localității Balotești spații de servicii dotate inclusiv cu dușuri și stații de încărcare pentru mașinile electrice, dar și camioane electrice, o premieră pentru România, scrie Profit, care citează Buletin de București.

Spațiile pentru servicii vor avea câte 4 hectare, fiind amplasate pe ambele sensuri de mers în localitatea Balotești, la km 24+000.

Pe lângă dotările menționate în premieră, cele două zone vor mai avea și dotări clasice, precum stații de distribuție de carburanți, toalete publice (separate de benzinării), spații comerciale și zona de mâncare.

De asemenea, viitorii concesionari vor putea ridica aici moteluri, restaurante, spălătorii auto, vulcanizări etc.

Potrivit caietului de sarcini întocmit de CNAIR pentru licitația de concesionare pe o perioadă de 30 de ani a acestor spații, redevența minimă este de 13.277.992 de lei pe an.

Cum vor arăta dușurile de pe Autostrada A0

În ceea ce privește dușurile, acestea sunt folosite de regulă de șoferii de camioane, aflați în tranzit pe distanțe lungi.

Concesionarul va face toate lucrările necesare și va obține toate avizele și autorizațiile prevăzute de lege și va asigura un spatiu închis, în afara stației de distribuție carburanți, unde utilizatorii pot să facă duș, beneficiind de apă curentă rece și caldă. Se vor asigura cel puțin 2 cabine de duș separate, care să ofere intimitate persoanelor care le folosesc. Spațiul de dușuri va pune la dispoziția utilizatorilor produse de igienă (săpunuri, șampoane etc.). Fiecare cabină de duș va avea prevăzut un sistem de alertare a personalului stației de distribuție carburanți în caz de urgență. Concesionarul va asigura în permanență curățenia și igienizarea cabinelor de duș”, se arată în caietul de sarcini.

Programul de funcționare pentru toate spațiile din zona de servicii va fi non-stop. Lotul 2 Nord al Autostrăzii A0 a fost deschis circulației rutiere în noiembrie 2023.

Spațiile pentru servicii sunt, deocamdată, încă la stadiul de pământ, deci trebuie amenajate „de la zero”.

Autostrada A0 are 100 de kilometri și înconjoară Bucureștiul

Autostrada București A0 înconjoară orașul București pe o lungime de aproximativ 100 km și se va conecta cu autostrăzile A1, A2 și A3.

Segmentul Nord al Autostrăzii A0 este împărțit în patru loturi:

Lotul 1, DJ601 – D1 (Corbeanca), km 2+500 — km 20+000 (17,5 km);

Lotul 2, DNI (Corbeanca) – DN2 (Afumați), km 20-+000 — km 39-+600 (19,0 km);

Lotul 3, DN2 (Afumați) – DN3 (Cernica), km 39+000 — km 47-+600 (8,6 km);

Lotul 4, DN3 (Cernica) – A2, – km 47+600 — km 52+070 (4,47 km).

În 2026 se va ajunge mai ușor de la București la Pașcani sau de la Pașcani la mare. Vom vedea și primul tunel pe o autostradă

Dată publicare: 09-01-2026 09:55

