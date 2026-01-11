Apel 112 inedit la Botoșani. O bufniță a intrat în bucătăria unui apartament. Jandarmii au intervenit. VIDEO

O bufniță a surprins locatarii unui apartament de pe o stradă din municipiul Botoșani, intrând în bucătărie printr-o țeavă de ventilație, probabil în căutarea unui adăpost.

Jandarmii au fost solicitați prin apelul 112 și au intervenit pentru a captura pasărea în siguranță, potrivit unui comunicat emis de Jandarmerie.

Bufnița, care nu prezenta leziuni vizibile, a fost eliberată pe fereastră și și-a continuat zborul spre arborii din parcul din apropiere, de unde se pare că a venit, atrasă de căldura locuinței.

Autoritățile recomandă ca, în situațiile în care animale sălbatice pătrund în locuințe, să fie contactat cât mai repede sprijinul jandarmeriei, pentru a evita incidente neplăcute atât pentru oameni, cât și pentru animalele sau păsările aflate în căutare de hrană sau adăpost, au mai precizat jandarmii.

