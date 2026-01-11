Apel 112 inedit la Botoșani. O bufniță a intrat în bucătăria unui apartament. Jandarmii au intervenit. VIDEO

Stiri actuale
11-01-2026 | 11:48
×
Codul embed a fost copiat

O bufniță a surprins locatarii unui apartament de pe o stradă din municipiul Botoșani, intrând în bucătărie printr-o țeavă de ventilație, probabil în căutarea unui adăpost.

autor
Claudia Alionescu

Jandarmii au fost solicitați prin apelul 112 și au intervenit pentru a captura pasărea în siguranță, potrivit unui comunicat emis de Jandarmerie. 

Bufnița, care nu prezenta leziuni vizibile, a fost eliberată pe fereastră și și-a continuat zborul spre arborii din parcul din apropiere, de unde se pare că a venit, atrasă de căldura locuinței.

Autoritățile recomandă ca, în situațiile în care animale sălbatice pătrund în locuințe, să fie contactat cât mai repede sprijinul jandarmeriei, pentru a evita incidente neplăcute atât pentru oameni, cât și pentru animalele sau păsările aflate în căutare de hrană sau adăpost, au mai precizat jandarmii. 

Aglomerație pe pârtiile din Poiana Brașov, în ciuda prețurilor piperate. „Foarte mari pentru ce oferă, pentru cât e pârtia”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: botosani, jandarmi, apel 112, Bufniță,

Dată publicare: 11-01-2026 11:48

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Doi amorezi, surprinși într-un ritual tandru. O bufniță mascul „i-a făcut curte” femelei | VIDEO
Stiri Diverse
Doi amorezi, surprinși într-un ritual tandru. O bufniță mascul „i-a făcut curte” femelei | VIDEO

Imagini tandre au fost surprinse în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş. Doi amorezi au fost surprinşi într-un ritual tandru şi nu este vorba despre doi drumeţi iubitori de natură, ci despre două bufniţe.

Recomandări
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara
Stiri Economice
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală
Stiri actuale
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală

Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM
Vremea
România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM

România trece printr-un episod de iarnă autentic, mai multe atenționări de vreme severă fiind emise de meteorologi. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59