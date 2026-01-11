Elon Musk susține că economisirea pentru pensie va deveni inutilă. Sfatul pe care îl dă cel mai bogat om din lume

11-01-2026 | 11:48
Elon Musk
Economisirea pentru pensie care a fost o piatră de temelie a finanțelor personale de peste un secol ar putea deveni inutilă în curând, spune Elon Musk.

Lorena Mihăilă

„O recomandare pe care o am este: nu vă faceți griji cu privire la economisirea banilor pentru pensie peste 10 sau 20 de ani”, a declarat CEO-ul Tesla și SpaceX în cadrul celui mai recent episod al podcastului „Moonshots with Peter Diamandis”. „Nu va conta.”

„Dacă vreuna dintre lucrurile pe care le-am spus este adevărată, economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, a adăugat Musk.

Cel mai bogat om din lume, a cărui avere netă depășește 600 de miliarde de dolari, a descris un viitor în care progresele în domeniul inteligenței artificiale, energiei și roboticii vor stimula productivitatea, creând o „abundență” de resurse care ar permite tuturor să beneficieze de un „venit universal ridicat”.

„Un viitor bun înseamnă că oricine poate avea orice își dorește”, a spus Musk. Asta ar însemna „o îngrijire medicală mai bună decât cea de care beneficiază oricine astăzi, disponibilă pentru toată lumea în termen de cinci ani”, a continuat el. „Nu va mai exista lipsă de bunuri și servicii. Vei putea învăța orice vrei despre orice, gratuit”, scrie Business Insider.

copil cu telefon
UE creşte presiunea asupra platformei X din cauza imaginilor sexuale cu copii generate de Inteligenţa Artificială

Schimbări bruște și tulburări sociale

Cu toate acestea, antreprenorul în serie a avertizat că tranziția către această lume utopică va fi „accidentată”, marcată de schimbări bruște și tulburări sociale. El a semnalat, de asemenea, o potențială pierdere a sensului.

Acum, dacă obții într-adevăr tot ce-ți dorești, este acesta viitorul pe care ți-l dorești?”, a întrebat el. „Pentru că asta înseamnă că slujba ta nu va mai conta.”

Elon Musk este cunoscut pentru transformarea sectorului auto cu vehiculele electrice Tesla și pentru revoluționarea industriei aerospațiale cu rachetele reutilizabile SpaceX.

Companiile sale dezvoltă mașini autonome, roboți umanoizi, interfețe creier-computer, asistenți AI și alte inovații, în timp ce el își croiește drumul spre a deveni primul trilionar din istorie.

În ciuda rezultatelor sale, ultima predicție a lui Musk se ciocnește puternic cu realitatea cu care se confruntă mulți americani. Anii de inflație persistentă, rate ale dobânzii ridicate și creșteri salariale anemice au creat o criză a accesibilității.

Milioane de oameni simt că nu își pot permite să obțină o diplomă universitară, să aibă acces la servicii medicale de calitate, să dețină o casă sau să aibă copii. O pensie confortabilă pare, de asemenea, de neatins, sondajele arătând că majoritatea americanilor nu economisesc suficient.

În acest context, viziunea optimistă a lui Musk asupra unui viitor prosper poate părea o iluzie – sau chiar un sfat periculos, dacă îi determină pe oameni să nu mai economisească, iar lumea nu se schimbă așa cum se așteaptă el, lăsându-i fără resurse suficiente la pensie, mai notează susa citată.

Descoperire făcută de autoritățile române și bulgare. Peste 20 de migranți ascunși într-un camion la Calafat

Dată publicare: 11-01-2026 11:47

