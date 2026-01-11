Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

Maduro
Administrația Statelor Unite și-a îndemnat sâmbătă cetățenii să părăsească Venezuela imediat din cauza situației instabile de securitate, la o săptămână după capturarea lui Nicolas Maduro.

Maduro a precizat din închisoarea sa din New York că se simte bine, conform AFP.

'Suntem bine. Suntem luptători', a declarat președintele venezuelean destituit, din centrul de detenție Brooklyn din New York, conform unui video cu fiul său, publicat sâmbătă de partidul de guvernământ din Venezuela.

Acuzați de trafic de droguri, printre altele, Nicolas Maduro și prima doamnă Cilia Flores, care au pledat nevinovați la înfățișarea lor de luni în fața unui tribunal american, sunt încarcerați de atunci în Statele Unite în așteptarea următoarei audieri în instanță, pe 17 martie.

Purtând pancarte pe care scria 'Îi vrem înapoi', aproximativ o mie de susținători au mărșăluit sâmbătă pe străzile din Caracas, scandând 'Maduro și Cilia sunt familia noastră!'.

Apeluri la demonstrații în sprijinul liderului socialist demis sunt făcute zilnic de la operațiunea militară americană din 3 ianuarie.

Mobilizarea a fost mai mică sâmbătă, fără personalități proeminente din partidul de guvernământ, PSUV, prezente pentru a se adresa mulțimii. Poate că acest lucru s-a datorat și oboselii cauzate de aceste adunări zilnice, comentează AFP.

Demonstrația a coincis și cu aniversarea învestirii lui Maduro pentru un al treilea mandat, în urma alegerilor din 2024 denunțate de opoziție ca fiind frauduloase.

Televiziunea publică a difuzat imagini cu președinta interimară Delcy Rodriguez vizitând un târg agricol din Petare, un cartier emblematic din Caracas, unde a avut loc și o mică demonstrație în sprijinul lui Maduro.

'Nu ne vom odihni niciun minut până nu-l vom avea înapoi pe președinte', a declarat Rodriguez. 'Îl vom salva, desigur că îl vom salva', a adăugat ea.

În urma înlăturării surprinzătoare a lui Maduro, fosta vicepreședintă Delcy Rodriguez a depus jurământul ca președinte interimar și negociază pe mai multe fronturi cu Washingtonul, care vrea să exploateze vastele rezerve de petrol ale Venezuelei.

Guvernul său a 'decis să înceapă un proces exploratoriu' în vederea restabilirii relațiilor diplomatice cu Statele Unite, rupte din 2019.

În urma unei vizite a unor diplomați americani la Caracas, vineri, 'administrația Trump rămâne în contact strâns cu autoritățile interimare', a declarat sâmbătă un oficial al Departamentului de Stat.

Donald Trump a susținut că a 'anulat' un nou atac american asupra Venezuelei datorită 'cooperării' Caracasului și că Washingtonul intenționează să-și 'dicteze' toate deciziile. Venezuela a replicat că nu este nici 'subordonată, nici supusă' Washingtonului.

Sâmbătă, Departamentul de Stat al SUA a îndemnat toți cetățenii americani să nu călătorească în Venezuela și i-a sfătuit pe cei deja aflați acolo să părăsească țara imediat, invocând o situație de securitate 'instabilă'.

Departamentul de Stat a menționat prezența unor 'grupări de miliții armate, cunoscute sub numele de colectivos, care instalează bariere rutiere și percheziționează vehicule în căutarea unor dovezi de cetățenie americană sau de sprijin pentru Statele Unite'.

Alerta americană 'se bazează pe discursuri inexistente ce vizează crearea unei percepții de risc care nu există', a replicat Caracasul într-un comunicat, adăugând că 'Venezuela se bucură de calm, pace și stabilitate absolute'.

'Venezuela a început, ÎN MOD SPECTACULOS, să-și elibereze prizonierii politici. Mulțumesc!', a comentat Donald Trump sâmbătă pe platforma sa Truth Social, referindu-se la anunțul făcut joi de președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, fratele lui Delcy Rodriguez, privind eliberarea 'multor prizonieri'.

De atunci, zeci de familii ale membrilor opoziției și activiștilor trăiesc în neliniște și în speranța de a se reuni cu cei dragi.

Unii campează zi și noapte în fața centrelor penitenciare precum El Helicoide, o închisoare cunoscută, administrată de serviciile de informații, sau Rodeo I, la est de Caracas. Acolo, rudele au fost văzute aprinzând lumânări și rugându-se în timp ce țineau pancarte cu numele celor dragi închiși, a observat AFP.

ONG-urile și opoziția au raportat până în prezent 21 de eliberări, dintr-o populație totală de deținuți care oscilează între 800 și 1.200, conform ONG-urilor și altor organizații.

