Prima reacție a Bangladeshului după ce un livrator din această țară a fost atacat în București. ”Mulțumim poporului român”

28-08-2025 | 21:17
livrator

Ambasada Bangladeshului i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea atacului asupra livratorului originar din această țară care a fost atacat în București. Oficialii transmit concetățenilor să nu fie descurajați de acest incident.  

Cristian Anton

Ambasada Bangladeshului în România i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru că a condamnat atacul asupra livratorului originar din această țară atacat în București, într-o primă reacție a statului asiatic după acest incident.

Ambasada Bangladesh-ului la București transmite sinceră recunoștință onorabilului președinte al României pentru declarația sa promptă prin care condamnă atacul asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță.

Bangladesh și România împărtășesc relații bilaterale excelente, susținute de cooperarea îndelungată în educație, comerț, mobilitate de muncă și schimb cultural. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc contribuții valoroase societății românești și economiei, servind în același timp ca un pod vital în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat dintre cele două țări”, a scris ambasada pe pagina sa de Facebook.

Ambasada ”sfătuiește muncitorii din Bangladesh să nu fie descurajați de acest incident izolat”

Reprezentanța diplomatică i-a mulțumit și polițistului care, aflat în timpul liber, a intervenit pentru a-l prinde pe agresor. Mai mult, Bangladeshul mulțumește tuturor românilor care au sărit în apărarea livratorului și le-a transmis cetățenilor săi aflați la muncă în România să nu deznădăjduiască și ”să își continue munca cu încredere”.

Ambasada recunoaște cu sincere aprecieri intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului care l-a reținut pe atacator și i-a asigurat arestarea. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și poporului român pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor Bangladesh-urilor din România în general.

Ambasada sfătuiește muncitorii din Bangladesh din România să nu fie descurajați de acest incident izolat și le solicită să își continue munca cu încredere. Ambasada îi încurajează să ajungă la ambasadă fără ezitare în cazul în care au nevoie de ajutor sau sprijin.

Trăiască prietenia Bangladesh-România!”, se mai arată în mesajul Ambasadei Bangladeshului în România.

Apel către cetățenii români după atacul asupra livratorului asiatic, în București. 5 mil. de români lucrează în străinătate

Băncile au acordat un număr record de credite noi pentru locuințe în prima jumătate a anului.

