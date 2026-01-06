Un fermier din Satu Mare donează toată varza de pe câmp. ”Cine dorește, este binevenit” | VIDEO

Un fermier din Satu Mare își donează toată varza de pe câmp, oricui este dispus să meargă și să-și culeagă singur cât vrea. Mesajul său a devenit viral, cu peste 120.000 de vizualizări și reacții, în doar câteva ore.

Un fermier din localitatea Andrid, județul Satu Mare, anunță pe rețelele sociale că donează toată varza pe care o are pe câmp oricui este dispus să meargă să își culeagă singur cât vrea.

Postarea sa a devenit în scurt timp virală, cu peste 120.000 de vizualizări, aprecieri, mesaje și distribuiri în doar câteva ore. În mod normal, o postare obișnuită a fermierului abia aduna câteva zeci de aprecieri.

În anunțul său, fermierul mulțumește ironic celor din cauza cărora nu a putut să-și vândă varza. La sfârșitul lunii noiembrie, agricultorul posta anunțuri prin care încerca să-și vânda varza cu 80 de bani kilogramul. În octombrie, o vindea cu 2 lei kilogramul.

”Cine dorește, este binevenit”

Fermierul lasă de înțeles că nu a fost lăsat să își vândă producția, dar preferă să nu se războiască public cu cei vinovați și spune doar că oricine este binevenit să își ia câtă varză vrea de pe câmp.

”Donez varză bună pentru consum uman și animal.

Mulțumesc tuturor celor care „s-au simțit” și care au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi vândută, motiv pentru care o ofer gratuit.

Cine dorește, este binevenit”.

Mesajul fermierului este însoțit și de un scurt video, în care apare varză cât vezi cu ochii. Leguma este parțial acoperită cu zăpadă, dar nu pare a fi înghețată.

Varza este, de altfel, o legumă extrem de rezistentă, care își păstrează calitățile și rămâne perfect comestibilă pentru om chiar și la îngheț.

