CTP: ”Iadul pe pământ”. Personajul atât de demonic încât și cei care nu-l suportă pe Trump ar trebui să se roage pentru el

Stiri Sociale
01-09-2025 | 12:22
Cristian Tudor Popescu, CTP
Pro TV

Vicepreședintele JD Vance este ”întruchiparea Satanei”, iar până și cei care nu-l suportă pe Donald Trump ar trebui să se roage pentru sănătatea acestuia, întrucât dacă Vance ajunge președintele SUA, atunci vom avea ”iadul pe pământ”, crede CTP.

autor
Cristian Anton

JD Vance este atât de demonic, încât abia cu el în fruntea Americii vom vedea ce înseamnă, de fapt, ”iadul pe pământ”, este de părere gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul îl vede pe vicepreședintele american atât de demonic, încât până și cei care nu îl suportă acum pe Trump ar face bine să se roage pentru sănătatea actualului șef de la Casa Albă.

Aprecierile lui CTP vin după declarațiile bizare ale vicepreședintelui JD Vance, care au dus la viralizarea unor zvonuri privind moartea lui Donald Trump.

cristian tudor popescu
CTP, despre Anastasiu: Se consideră o victimă, așa cum e considerat și justițiarul de mămăligă uscată Piedone

Nu cred că a mai existat în istoria Statelor Unite un vicepreședinte care să vorbească în astfel de termeni de oportunitate despre moartea președintelui în funcție: „Da, se întâmplă tragedii teribile. Sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, își va termina mandatul și va realiza lucruri mari pentru poporul american. Dar dacă, Doamne ferește, o tragedie teribilă se petrece, nu-mi pot imagina un antrenament la locul de muncă mai bun decât cel de care am beneficiat în ultimele 200 de zile” – JD Vance, pentru USA Today. Declarația a stârnit un val de postări pe ideea „Trump e mort”, în condițiile unei absențe de câteva zile a personajului din spațiul public cu obișnuitele sale bombasme”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa Facebook.

Vance este ”un ins trimis într-o misiune” și ”întruchiparea Satanei”

Gazetarul, de altminteri, un adversar înfocat al lui Trump, spune acum că, de fapt, JD Vance nu doar că e mai rău decât Trump, ci e de-a dreptul ”o întruchipare a Satanei”. Care, dacă ajunge președintele SUA, ne va arăta ”cât de negru poate fi iadul pe pământ”.

Cei care cred în Dumnezeu și îl consideră pe Trump un megaloman narcisic, cinic și mincinos până la cer, ar face bine să se roage pentru sănătatea lui. Căci, dacă Trump e un marțafoi îndrăgostit de sine, sinistru, dar marțafoi, chitit să ia cu asalt premiul Nobel pentru pace, Vance e un ins trimis într-o misiune, pe care credincioșii de mai sus în Dumnezeu ar trebui să-l considere o întruchipare a Satanei. Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”, a mai spus CTP.

