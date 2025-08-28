CTP: „În Nicușor Dan există ceva întunecos și rece”

Cristian Tudor Popescu spune că începe să înțeleagă de ce i se părea, înainte de alegeri, că Nicușor Dan are în el „ceva întunecos și rece”. Iar ceea ce intuia atunci îi este confirmat acum de deciziile președintelui României luate „în aplauzele AUR”.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu consideră că președintele Nicușor Dan începe să-și dezvăluie adevărata față, după o serie de decizii critice luate „în aplauzele AUR” – formațiune care se află, aparent, în opoziție cu șeful statului.

”Dl. Nicușor Dan nu mi se mai pare irațional”, își intitulează gazetarul cea mai recentă postare de pe Facebook, în care lansează cea mai acidă critică a sa de până acum la adresa actualului președinte al României.

„Președintele Dan a contestat la CCR legea privind organizațiile și promovarea fascismului și legionarismului, afirmând, în apărarea unei organizații care comemorează legionari din Făgărașul său natal, că: „Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu”.

Acum, președintele Dan propune la șefia serviciilor secrete, în aplauzele AUR, doi românoși ultranaționaliști, autointitulați suveraniști. Asta, după ce-l păstrează pe românosul pro Putin Matei Păun ca sfătuitor”, a continuat CTP.

„Românoșii ultranaționaliști” invocați de gazetar sunt Gabriel Zbârcea la SRI și Marius Lazurca la SIE. Cei doi ar fi propunerile lui Nicușor Dan la vârful celor două instituții de forță ale statului, propuneri care au fost imediat „ridicate în slăvi” de AUR, partid care, cel puțin declarativ, este cel mai înfocat dușman politic al președintelui. A fost prima dată în scurta istorie recentă când AUR l-a lăudat public și călduros pe Nicușor Dan.

„Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente. Ambii au cariere lungi și impecabile și ambii au convingeri democratice ferme și explicite. Nu cred sa fi avut, după 1990, niciun director SRI sau SIE de nivelul celor doi. Mai bine cărturar decât politruc!”, a transmis Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„Încep să înțeleg ceea ce mi se părea irațional în comportamentul lui Nicușor Dan”

Revenind la postarea lui CTP, gazetarul observă în acest context că până și PSD a ajuns să se îngrijoreze de alinierea lui Nicușor Dan la interesele AUR. Și își încheie postarea cu aducerea aminte a frământării sale dinaintea alegerii lui Nicușor Dan ca președinte, când percepea în acesta ”ceva întunecos și rece”.

„A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR, „care este un partid anti UE”...

Nu am a comenta decât reproducând, cu încă o strângere de inimă, ce scriam înainte de primul tur al alegerilor din mai: „În Nicușor Dan însă, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”. Și să constat că încep să înțeleg ceea ce mi se părea irațional în comportamentul dlui Nicușor Dan”, a mai scris CTP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













