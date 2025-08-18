CTP: După 6000 de ani de civilizație, Trump și Putin ne întorc la Principiul Văgăunii: Dreptate are cine are măciuca mai mare

După 6.000 de ani de civilizație, oamenirea e întoarsă la grotă de Trump și Putin, care impun lumii ”pricipiul văgăunii”, noua temelie a politicii mondiale: ”Dreptate are cine are măciuca mai mare”. Totul, grație ”panaramei Trump”, consideră CTP.

”Întoarcerea în văgăună

În mitologia greacă și romană, ”dioscuri” erau gemenii Castor și Polux, fiii lui Zeus.

CTP: ”Acolo unde se c...ă Armata Roșie, acolo e Rusia”

Scurta cronică amară a vremurilor vine după o considerație similară expusă de gazetar înainte de summitul din Alaska, unde CTP anticipa rezultatul, pe baza altui principiu al ordinii mondiale: ”Acolo unde se c…ă” Armata Roșie, acolo e Rusia”.

”Unde e Rusia

Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, „suspansul” în care unii așteaptă întâlnirea-mamut din Alaska. Aceștia uită, iar Trump se face că uită, înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov: „Acolo unde se c...ă Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne. Ce-am înșfăcat, nu dăm înapoi”.

