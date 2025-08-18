CTP: După 6000 de ani de civilizație, Trump și Putin ne întorc la Principiul Văgăunii: Dreptate are cine are măciuca mai mare

18-08-2025 | 11:01
Cristian Tudor Popescu, CTP
Pro TV

După 6.000 de ani de civilizație, oamenirea e întoarsă la grotă de Trump și Putin, care impun lumii ”pricipiul văgăunii”, noua temelie a politicii mondiale: ”Dreptate are cine are măciuca mai mare”. Totul, grație ”panaramei Trump”, consideră CTP.

autor
Cristian Anton

6.000 de ani de civilizație i-au fost de ajuns omenirii, care se vede acum întoarsă de Trump și Putin la ”principiul văgăunii”, noua temelie a politicii mondiale: ”Dreptate are cine are măciuca mai mare”, scrie gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Întoarcerea în văgăună

După 6.000 de ani de civilizații, omenirea s-a întors, mulțumită lui Trump și dioscurului său drag „Vladimir”, la Principiul Văgăunii, temelie acum a politicii internaționale powered by panarama Trump: „Dreptate are cine are măciuca mai mare”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.

Cristian Tudor Popescu, CTP
CTP, după ce SUA au obligat solicitanții de viză să-și facă publice profilurile pentru verificări: Sinistrul măscăroi Trumpf

În mitologia greacă și romană, ”dioscuri” erau gemenii Castor și Polux, fiii lui Zeus.  

CTP: ”Acolo unde se c...ă Armata Roșie, acolo e Rusia”

Scurta cronică amară a vremurilor vine după o considerație similară expusă de gazetar înainte de summitul din Alaska, unde CTP anticipa rezultatul, pe baza altui principiu al ordinii mondiale: ”Acolo unde se c…ă” Armata Roșie, acolo e Rusia”.

Unde e Rusia

Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, „suspansul” în care unii așteaptă întâlnirea-mamut din Alaska. Aceștia uită, iar Trump se face că uită, înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov: „Acolo unde se c...ă Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne. Ce-am înșfăcat, nu dăm înapoi”.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

