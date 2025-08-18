Cristian Tudor Popescu: ”Președintele Dan are soluția crizei”. ”Așa vom fi plini de bani și fericiți”

18-08-2025 | 10:38
Cristian Tudor Popescu, CTP
Pro TV

CTP constată ironic că președintele Nicușor Dan are soluția crizei și ar trebui să-l pună premier pe consilierul său Radu Burnete, care spune că România nu are nicio problemă cu banii, în timp ce Ilie Bolojan avertizează că riscăm falimentul ca țară.

Cristian Anton

Cristian Tudor Popescu opinează ironic că președintele Nicușor Dan are acum soluția crizei economice în care s-a scufundat România: să-l pună premier în locul lui Bolojan, care ne tot sperie că dă țara faliment fără reforme dure și urgente, pe consilierul său Burnete, care spune relaxat că România nu are nicio problemă cu banii.

Așa, vom fi plini de bani și fericiți”, își încheie gazetarul CTP postarea.

Burnete: România nu are nicio problemă cu banii. Bolojan: România intră în incapacitate de plată

În vreme ce președintele Dan și-a luat o binemeritată vacanță, iar premierul Bolojan e huiduit de toată lumea pentru că vrea să scoată România la liman, consilierul prezidențial Burnete ne spune că sunt bani destui și, deci, că Bolojan e dușmanul poporului când zice că suntem în continuare pe muchia incapacității de plată.

Cristian Tudor Popescu, CTP
Prin urmare, când se întoarce din concediu, președintele Dan ar face bine să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete – așa, vom fi plini de bani și fericiți”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat sâmbătă că România nu are nicio problemă cu banii. În paralel, premierul Ilie Bolojan avertizează în mod repetat că România se află în pragul intrării în incapacitate de plată din cauza problemelor cu banii. 

