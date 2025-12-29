Coșuri mai scumpe și mai goale. Românii, atenți la cumpărături: „În anii trecuți făceam excese”. Ce s-a căutat de sărbători

29-12-2025 | 19:31
cumparaturi

De Crăciun, românii au fost mai atenți la cumpărături, după un an marcat de multe scumpiri. Mulți s-au înghesuit în magazine între 22 și 24 decembrie, atunci când a fost înregistrat un sfert din totalul cumpărăturilor de sărbători.  

Larisa Antal

Chiar dacă bugetul alocat a fost similar cu cel de anul trecut, coșurile au fost mai goale cu 30%. Majoritatea clienților au cumpărat produse de bază, precum carne proaspătă, ouă, ulei și citrice, au trecut de la vin la bere și au dat mai rar pe la raioanele cu produse de curățenie și decorațiuni.

În fața rafturilor încărcate, decizia a fost dificilă. Mulți visează la mese pline de sărbători, dar care să nu îi lase fără bani când ajung la casa de marcat. Anul acesta, cumpătarea descrie cel mai bine comportamentul clienților.

- V-a mai rămas ceva din ce ați cumpărat?

- Ne-au mai rămas, dar le-am luat să ne ajungă și pentru Revelion.

supermarket
La ce trebuie să fii atent atunci când faci cumpărături de sărbători. Recomandări privind alimentele de origine animală

- V-ați gândit să le împărțiți ca să nu aruncați?

- Corect, că e păcat să le aruncăm”.

Știu din anii precedenți cam cât să iau și ce se mănâncă. Mă axez pe ce se mănâncă, nu încerc produse noi, tocmai ca să nu rămânem cu ele”.

Așa au gândit mulți când au pregătit masa de Crăciun. Iar asta s-a văzut în bilanțul unei platforme de analize de date care s-a uitat atent pe 10 milioane de bonuri emise în perioada premergătoare Crăciunului, în marile lanțuri de magazine.

Corespondent ProTV: ”Ultimele trei zile de dinainte de Crăciun, adică între 22 și 24 decembrie, au fost cele mai aglomerate pentru magazine. Atunci au fost făcute un sfert dintre cumpărăturile totale de sărbători. Însă, chiar dacă au fost mai mulți cumpărători comparativ cu perioada similară din 2024, coșurile au fost mai goale, dar mai scumpe”.

”Nu am cumpărat ceva să nu ne folosească”

Să luăm, de exemplu, cumpărăturile făcute în ajun. Pe 24 decembrie, coșul mediu a fost mai scump cu aproape 10%, dar mult mai sărac: a avut cu aproape 30% mai puține produse față de ajunul Crăciunului de anul trecut.

Eu cred că am gândit bine cum am gândit și am cumpărat moderat. Nu am cumpărat ceva să nu ne folosească. În anii trecuți, da, mai făceam excese, să știți”.

Cele mai cumpărate produse au fost carnea proaspătă, ouăle, uleiul, citricele, prăjiturile, cafeaua și băuturile carbogazoase.

Dan Marc, reprezentantul Footprints AI: ”Românii, anul trecut au cumpărat în general produse care țineau și de stocul săptămânal sau lunar pentru familie. Anul ăsta au tăiat din acel stoc conserve, făină, zahăr. A doua categorie de unde au tăiat, tot ce ține de decorațiuni, ustensile în bucătărie”.

Au scăzut și vânzările de vin și alcool de sărbătoare, pe care unii l-au înlocuit cu bere, o variantă ceva mai ieftină.

29-12-2025

