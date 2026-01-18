România, cu cea mai mare delegație guvernamentală de până acum la Forumul Economic Mondial de la Davos

18-01-2026 | 21:15
România va participa la ediţia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, anunţă, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

autor
Vlad Dobrea


Potrivit sursei citate, delegaţia este formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Miniştrii vor participa, la invitaţia preşedintelui Forumului Economic Mondial (World Economic Forum/WEF), la cea de-a 56-a reuniune anuală a organizaţiei, care va avea loc în localitatea Davos-Klosters din Elveţia, în perioada 19-23 ianuarie.

Ediţia din acest an a Forumului are drept temă centrală susţinerea dialogului ('A spirit of dialogue') şi reuneşte oficiali de nivel înalt (preşedinţi, prim-miniştri, miniştri etc.), reprezentanţi ai celor mai importante organizaţii şi instituţii internaţionale, ai mediului academic, presă, ONG-uri.

"Agenda discuţiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global - cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creştere, investiţiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovaţiei, creşterea prosperităţii globale. Pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente, WEF îşi propune ca ediţia din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparţială de dialog şi reprezintă şi contextul unor discuţii internaţionale în marja agendei privind noile evoluţii în dinamica relaţiilor transatlantice", se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Conform acestuia, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, revine la Davos după prezenţa din 2019, când a fost invitată ca expert în rolul de vorbitor, iar România are anul acesta cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, reflectând angajamentul împărtăşit la nivelul guvernului şi al Administraţiei Prezidenţiale pentru întărirea diplomaţiei economice.

Sursa: Agerpres

romania, Davos

Dată publicare: 18-01-2026 21:15

