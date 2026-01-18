Răzbunarea SUA. Donald Trump l-a eliminat pe liderul Al-Qaeda din Siria, responsabil de moartea a doi soldați americani

A-10 Thunderbolt, avion, SUA
Shutterstock

Un terorist cu funcție mare în gruparea Al-Qaeda a fost ucis în ultimul val de atacuri comandate de președintele Donald Trump asupra Siriei, după ce un atac al ISIS a provocat moartea a trei americani.

Cristian Matei

Bilal Hasan al-Jasim, unul dintre creierii ambuscadei asupra americanilor, a fost un „lider terorist experimentat” și avea legături directe cu autorul atentatului, a transmis Pentagonul, potrivit The Sun.

Teribilul atac din 13 decembrie 2025 a ucis doi soldați americani și un interpret civil în Siria.

Donald Trump a ordonat, acum, trei atacuri, ca represalii – ultimul ucigându-l pe Jasim în nord-vestul Siriei.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis: „Bilal Hasan al-Jasim era un lider terorist experimentat care a planificat atacuri și era direct legat de atacatorul ISIS care a ucis și rănit personal american și sirian luna trecută în Palmyra, Siria.”

Siria
Proteste violente în Siria, între susţinători şi oponenţi ai guvernului. Cel puțin doi oameni au murit, alte zeci sunt răniți

Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper: „Moartea unui agent terorist legat de moartea a trei americani demonstrează hotărârea noastră de a-i urmări pe teroriștii care atacă forțele noastre. Nu există niciun loc sigur pentru cei care organizează, complotează sau inspiră atacuri împotriva cetățenilor americani și a soldaților noștri. Vă vom găsi.”

Secretarul de război Pete Hegseth a scris pe X, după operațiunea victorioasă: „Nu vom uita niciodată și nu vom renunța niciodată.”

Asta vine după ce președintele SUA a promis „represalii serioase” în urma atacului terorist mortal din nord-estul Siriei din decembrie 2025.

Forțele conduse de americani desfășurau operațiuni antiteroriste împotriva Statului Islamic, când teroristul a deschis focul.

Doi soldați americani, Edgar Brian Torres-Tovar și William Nathaniel Howard, precum și un interpret civil numit Ayad Mansoor Sakat au fost uciși.

Armata SUA a lovit cel puțin 100 de ținte în toată țara în urma atacului terorist, potrivit Pentagonului.

Forțele lui Trump au lansat „atacuri la scară largă” împotriva mai multor ținte ISIS pe 11 ianuarie – cu imagini extraordinare care arată sofisticatul atac fulger.

Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele americane și partenerii regionali au lansat atacurile în jurul orei 12:30, ora estică, ca parte a operațiunii Hawkeye Strike.

Atacul a fost ordonat direct de Trump ca răspuns la ambuscada ISIS din 13 decembrie, în care au fost uciși doi soldați americani și un interpret civil american.

CENTCOM a precizat  că operațiunea face parte din misiunea Washingtonului de „eradicare a terorismului islamic împotriva soldaților noștri, prevenirea atacurilor viitoare și protejarea forțelor americane și ale partenerilor din regiune”.

SUA au lansat, de asemenea, atacuri aeriene pe 19 decembrie, ucigând cel puțin șapte luptători ISIS și capturând încă o duzină.

Forțele britanice au lansat, de asemenea, noi atacuri asupra ISIS.

La începutul acestei luni, avioanele RAF Typhoon au efectuat un atac comun cu Franța asupra unui complex subteran de arme legat de ISIS, situat în apropierea orașului Palmyra.

Facilitatea, ascunsă într-o zonă montană la nord de orașul antic, a fost identificată ca fiind un fost depozit de explozibili al Daesh.

Avioanele RAF, sprijinite de un avion cisternă Voyager, au lansat bombe Paveway IV ghidate cu precizie asupra intrărilor în tunelurile care duceau la complex.

Atacul a fost confirmat ca fiind unul de succes de către Ministerul Apărării.

Secretarul Apărării, John Healey, a declarat că atacul a demonstrat „determinarea Regatului Unit de a colabora strâns cu aliații noștri” pentru a împiedica revenirea ISIS.

„Această operațiune, menită să elimine teroriștii periculoși care amenință modul nostru de viață, demonstrează că forțele noastre armate sunt pregătite să intervină în orice moment al anului”, a declarat el.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Sursa: The Sun

Citește și...
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”
Stiri Politice
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat” din cauza evenimentelor recente, care au legătură cu situația din Groenlanda, provocate de președintele SUA, Donald Trump.  

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”
Stiri actuale
O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zile și nopți foarte reci, de luni, 19 ianuarie, toată țara intră sub un cod galben.

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital
Stiri actuale
Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

Indianul de 47 de ani care fără să stea pe gânduri și-a pus viața în pericol ca să salveze o fetiță căzută într-un lac înghețat va fi făcut cetățean de onoare al Craiovei. Deocamdată, este internat, la fel și copila.

