La ce trebuie să fii atent atunci când faci cumpărături de sărbători. Recomandări privind alimentele de origine animală

ANSVSA recomandă cetățenilor, înainte de sărbătorile de iarnă, să fie atenți la achiziționarea și consumul alimentelor de origine animală. De asemenea, autoritatea reamintește obligațiile celor care sacrifică porci în gospodărie.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) informează că porcii pot fi sacrificaţi în gospodărie doar sub control sanitar-veterinar, astfel încât să fie verificată sănătatea animalului şi siguranţa cărnii, iar carnea provenită din sacrificări tradiţionale în gospodărie nu poate fi vândută, ci este destinată exclusiv consumului familial.

De asemenea, este interzisă comercializarea cărnii provenite din gospodării situate în zone aflate sub restricţii sanitare veterinare din cauza Pestei Porcine Africane.

Potrivit sursei citate, carnea de porc domestic sau mistreţ trebuie supusă obligatoriu examenului trichineloscopic înainte de a fi consumată. Examenul poate fi realizat doar în centre autorizate şi are un cost cuprins între 27 lei şi 101 lei + TVA, în funcţie de laborator şi de procedurile aplicate. ANSVS avertizează că nerespectarea acestei obligaţii expune consumatorii riscului de îmbolnăvire cu Trichinella spp., o boală severă cu consecinţe grave asupra sănătăţii.

Comercializarea cărnii de porc necontrolate sanitar-veterinar constituie contravenţie gravă şi este sancţionată cu amenzi de până la 40.000 lei. Vânzarea clandestină a cărnii, în locuri neautorizate sau fără documente sanitar-veterinare, reprezintă un risc major pentru sănătatea publică şi poate favoriza răspândirea Pestei Porcine Africane, menţionează ANSVSA.

Aceeaşi sursă afirmă că după cumpărare alimentele de origine animală trebuie depozitate în frigider cât mai curând posibil, cu respectarea instrucţiunilor de pe etichetă privind temperatura de păstrare şi termenul de valabilitate, în caz contrar existând riscul unor toxiinfecţii alimentare. Produsele perisabile – carne, lapte, ouă, peşte, brânzeturi şi preparate tradiţionale – trebuie păstrate în spaţii curate, unde se respectă lanţul frigorific până la momentul consumului.

Recomandări pentru cumpărături în pieţe şi târguri

ANSVSA recomandă consumatorilor să achiziţioneze produse doar din spaţii autorizate, să verifice existenţa vitrinelor frigorifice funcţionale, să controleze integritatea ambalajelor, să se asigure că etichetele conţin informaţii complete despre producător, condiţiile de păstrare, ingredientele şi termenele de valabilitate, să cumpere brânzeturi doar în ambalaje de unică folosinţă, etichetate corect şi să evite achiziţionarea produselor de origine animală de la persoane neautorizate sau din locuri improvizate.

Atenţia trebuie îndreptată şi asupra produselor comercializate temporar în tonete, chioşcuri, rulote, standuri sezoniere – care trebuie să fie autorizate şi să respecte normele sanitare veterinare.

Suport pentru consumatori

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor în această perioadă aglomerată, medicii veterinari din cadrul DSVSA judeţene şi ai CSVSAO vor avea program prelungit, inclusiv în weekend. Programul, numele medicilor responsabili şi numerele de contact vor fi afişate pe site-urile autorităţilor şi în punctele de lucru.

„În această perioadă cu activitate intensă în gospodării şi comerţul alimentar, responsabilitatea fiecăruia dintre noi este esenţială. Respectarea regulilor simple – de la controlul sanitar-veterinar la achiziţia alimentelor din surse autorizate – ne protejează sănătatea şi previne evenimente nedorite. ANSVSA va continua să fie prezentă în teren pentru a preveni riscurile şi pentru a proteja consumatorii”, declară dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

ANSVSA va desfăşura o campanie amplă de verificări tematice, prin structurile de control de la nivel naţional şi judeţean, cu scopul asigurării unui comerţ cu produse alimentare sigure şi al prevenirii riscului de toxiinfecţii alimentare şi al răspândirii bolilor animalelor. Controalele vizează pieţele agroalimentare, abatoarele şi unităţile de tranşare a cărnii, unităţile de procesare şi depozitare a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală, unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării), unităţile de alimentaţie publică, pizzerii, unităţi catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, hoteluri şi pensiuni turistice, hipermarketuri, supermarketuri şi magazine alimentare.

Controale intensificate

În cadrul acestor controale vor fi verificate respectarea normelor sanitare veterinare privind igiena, trasabilitatea produselor, condiţiile de procesare, ambalare, depozitare şi comercializare.

În colaborare cu Inspectoratele de Poliţie Judeţene şi Inspectoratele de Jandarmi Judeţene, echipele ANSVSA verifică transporturile de animale şi produse alimentare, inclusiv respectarea restricţiilor aplicate în zonele cu focare active de PPA.

În situaţia în care se constată nereguli, ANSVSA aplică sancţiuni contravenţionale conform legislaţiei în vigoare, precum şi măsuri complementare prevăzute de legislaţia în vigoare, care pot include confiscări de produse sau suspendarea/interzicerea activităţii unităţii. Pentru informaţii suplimentare şi sesizarea neregulilor, cetăţenii pot apela gratuit Call Center-ul ANSVSA la 0800 826 787. Numărul este disponibil din orice reţea de telefonie.

