Preferințele românilor pentru bradul de Crăciun. La ce se uită atunci când pleacă la cumpărături

Stiri actuale
24-11-2025 | 20:10
×
Codul embed a fost copiat

Mai e o lună până la Crăciun, așa că trebuie să alegem și bradul potrivit, nu doar cadourile. Magazinele s-au aprovizionat deja, iar prețurile pornesc de la 50 lei.

autor
Adrian Crăciunoiu,  Daniel Preda,  Doina Plăcintă,  Gina Obrejan

Romsilva a anunțat că va tăia mai puțini brazi decât în alți ani, ca să nu mai rămână cu ei nevânduți.

Magazinele au intrat deja în atmosfera de Crăciun, cu decorații și brăduți.

Bogdan Cordoș, reprezentantul unui magazin: „Brazii sunt și din România și din import. Prețurile pleacă de la 49,99 la o dimensiune de la un metru până la 1,3 metri. Lumea deja caută, se intră încet încet în spiritul Crăciunului”.

Corespondent Știrile ProTV: „Cei mai vânați sunt brazii de mărime medie, de până la un metru și 70. De pildă, acest pom de Crăciun se potrivește perfect într-un apartament, iar în pofida înălțimii relativ mici, are o coroană foarte bogată. Însă și prețul pentru un asemenea exemplar ajunge la aproape 270 de lei”.

Citește și
targ de craciun craiova
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”

Majoritatea brazilor care ajung pe piața de la noi sunt din Danemarca, Germania sau Austria. Autohtoni vor fi mai puțini anul acesta. 17.000 vor fi tăiați, față de 30.000, de pildă, acum trei ani, potrivit Romsilva, după ce anul trecut s-au vândut 18.000 de bucăți. Prețul variază între 19 și 39 de lei, în funcție de înălțime.

Nicoleta Cristea, Direcția Silvică Arad: „Cu 20% mai puțin față de anul trecut din cauza că nu au fost cereri”.

În pepinierele private brazii se vând în ghiveci. Dar prețul de pornire este de 650 de lei, iar pentru cei de peste 3 metri poate depăși 1.200 de lei. Cei mai căutați sunt cei argintii.

Potrivit unui studiu realizat de un magazin de bricolaj, bradul natural este preferat de șapte din zece români datorită tradiției și mirosului specific. Același studiu mai arată că 70% dintre cei chestionați preferă să aleagă bradul din magazin, și nu online.

Concluziile ședinței CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea granițelor

Sursa: Pro TV

Etichete: brazi, craciun, brad de craciun,

Dată publicare: 24-11-2025 20:10

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch
Stiri actuale
Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch

Primul târg de sărbători din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii, însoțiți de părinți, s-au grăbit deja să intre în atmosfera magică. I-a întâmpinat Moș Nicolae, dar și personajul Grinch, de care ce mici s-au cam speriat.

Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”
Stiri Diverse
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”

Publicația britanică Daily Express a descris Târgul de Crăciun din Craiova drept „un adevărat tărâm al minunilor de iarnă, spectaculoasă și impresionantă, poate printre cele mai mari din Europa”.

Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă
Stiri Diverse
Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București în 2025. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă

Se apropie sărbătorile și Bucureștiul începe să strălucească în decorațiuni de Crăciun. Dacă vrei să te bucuri de magia acestei perioade și să petreci momente speciale într-o atmosferă festivă, restaurantele și cafenelele din oraș devin locuri perfecte.

Recomandări
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

Concluziile ședinței CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea granițelor
Stiri actuale
Concluziile ședinței CSAT: România trebuie să fie gata să gestioneze un război de lungă durată în apropierea granițelor

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Palatul Cotroceni a ajuns la final. Membrii CSAT au stabilit că statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28