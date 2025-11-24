Preferințele românilor pentru bradul de Crăciun. La ce se uită atunci când pleacă la cumpărături

Mai e o lună până la Crăciun, așa că trebuie să alegem și bradul potrivit, nu doar cadourile. Magazinele s-au aprovizionat deja, iar prețurile pornesc de la 50 lei.

Romsilva a anunțat că va tăia mai puțini brazi decât în alți ani, ca să nu mai rămână cu ei nevânduți.

Magazinele au intrat deja în atmosfera de Crăciun, cu decorații și brăduți.

Bogdan Cordoș, reprezentantul unui magazin: „Brazii sunt și din România și din import. Prețurile pleacă de la 49,99 la o dimensiune de la un metru până la 1,3 metri. Lumea deja caută, se intră încet încet în spiritul Crăciunului”.

Corespondent Știrile ProTV: „Cei mai vânați sunt brazii de mărime medie, de până la un metru și 70. De pildă, acest pom de Crăciun se potrivește perfect într-un apartament, iar în pofida înălțimii relativ mici, are o coroană foarte bogată. Însă și prețul pentru un asemenea exemplar ajunge la aproape 270 de lei”.

Majoritatea brazilor care ajung pe piața de la noi sunt din Danemarca, Germania sau Austria. Autohtoni vor fi mai puțini anul acesta. 17.000 vor fi tăiați, față de 30.000, de pildă, acum trei ani, potrivit Romsilva, după ce anul trecut s-au vândut 18.000 de bucăți. Prețul variază între 19 și 39 de lei, în funcție de înălțime.

Nicoleta Cristea, Direcția Silvică Arad: „Cu 20% mai puțin față de anul trecut din cauza că nu au fost cereri”.

În pepinierele private brazii se vând în ghiveci. Dar prețul de pornire este de 650 de lei, iar pentru cei de peste 3 metri poate depăși 1.200 de lei. Cei mai căutați sunt cei argintii.

Potrivit unui studiu realizat de un magazin de bricolaj, bradul natural este preferat de șapte din zece români datorită tradiției și mirosului specific. Același studiu mai arată că 70% dintre cei chestionați preferă să aleagă bradul din magazin, și nu online.

