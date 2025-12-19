Scumpirile îi fac pe români mai prudenți la cheltuieli. Vacanțele și mesele în oraș, primele tăiate

19-12-2025 | 19:30
Asaltați de scumpiri, oamenii au fost anul acesta mai atenți cu banii. Pentru început, mulți au renunțat la bunuri de valoare, dar acum sunt prudenți și cu alte cheltuieli, cum ar fi vacanțele sau mesele în oraș.

Florentina Bălășoiu

Potrivit datelor de la Statistică, serviciile prestate populației au scăzut în primele zece luni, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Anul acesta, românii și-au planificat vacanțele cu atenție.

Nicoleta Constandache, reprezentant agenție de turism: „Au schimbat tendința de cumpărare, nu mai cumpără din timp. În octombrie făceau planuri – așteaptă să vadă ce se întâmplă și cumpără cu puțin timp înainte. Foarte atenți cu cheltuielile, cântăresc foarte mult ofertele, vin de multe ori până se decid”.

Iar această „prudență” se vede de câteva luni, mai ales atunci când vine vorba de cheltuieli care nu sunt neapărat necesare. Consumul a dat semne de încetinire, după ce oamenii au renunțat treptat la bunuri de valoare îndelungată – cum sunt electrocasnicele, electronicele sau mobilierul.

Scăderea se vede acum și în alte domenii, unde cererea este mai mică.

Corespondent Știrile ProTV: „Pentru că pot fi amânate sau tăiate din buget, serviciile de piață prestate populației ne arată cât sunt oamenii dispuși să cheltuiască suplimentar după ce plătesc facturile și alimentele. Dacă ne uităm împreună la datele din acest grafic, scăderea se repetă pentru a treia lună la rând, după o creștere timidă în vară”.

Dacă vă întrebați care sunt primele cheltuieli tăiate, anul acesta vacanțele au fost de cele mai multe ori amânate. În primele zece luni ale anului, cifra de afaceri a agențiilor turistice a scăzut cu 14%. Inclusiv jocurile de noroc și activitățile recreative intră pe minus.

Mai puține sunt și ieșirile la restaurant sau nopțile la hotel. În cazul acestor activități, scăderea este de 1,3 la sută. Iar lipsa clienților s-a resimțit și în afacerile conexe, cum sunt activitățile de spălare și curățare, unde declinul se apropie de două procente.

Pare să fi fost un an bun pentru cei care lucrează în industria de înfrumusețare, unde serviciile de coafor au crescut cu 9%.

Per total, datele indică o încetinire a economiei, care a depășit pragul critic și intră într-o perioadă de stagnare. PIB-ul real al României este estimat să crească modest, cu până la 0,7% în acest an și 1,1% în 2026, potrivit prognozei Comisiei Europene.

La rândul ei, inflația rămâne ridicată pe final de an și abia de la jumătatea anului viitor o să scadă abrupt, potrivit prognozelor BNR.

Tot atunci ar urma să vedem un avans al salariilor, după creșterea salariului minim brut, care ar urma să ajungă la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

