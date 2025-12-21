Românii au dat iama în piețe pentru a cumpăra carne de porc pentru Crăciun. Ingredientele perisabile au fost vedeta zilei

Cu mult elan și tot mai puțini bani în portofele, românii au căutat duminică, în special, carne de porc, fie macră, pentru friptura de Crăciun, fie șuncă sau organe.

Măcelarii au tranșat și au recomandat fiecărui client ce bucată merge la sarmale, tobă, piftii sau cârnați. Mulți tineri s-au organizat pentru prima zi de Crăciun cu o masă la munte. Bunicii, încă în putere, își așteaptă toată familia acasă.

Fiecare român plecat încrezător la cumpărături adună mai multe plase decât poate căra în două mâini. A fost ziua ingredientelor perisabile, care își pierd din gust când stau la congelator.

Femeie: „Tobă, sărmăluțe...”

Reporter: „Le faceți pe toate?”

Femeie: „Da.”

Reporter: „Și cine le mănâncă?”

Femeie: „Familia.”

Reporter: „Vă plac cârnații?”

Bărbat: „Da.”

Reporter: „Câți vă reuniți?”

Bărbat: „Patru persoane.”

Reporter: „Din 10 clienți, câți iau organe și alte părți ca să prepare acasă?”

Femeie: „10 din 10!”

Corespondent Știrile PRO TV: „Este momentul în care românii își amintesc anatomia porcului. Măcelarii români spun că valorifică 98 la sută din animalul care crește cu 10 kg pe lună, și că singurul lucru pe care nu-l pun la vânzare e guițatul. De la urechile de piftie, cum îi spun dobrogenii, la osânza pentru cornulețe și flaușații din picioare, pentru ciorba de porc.”

Bărbat: „Acum se vinde foarte bine și fleica, c-o bagă la jumări. Bine, alea nu sunt jumări. E un fel de carne mai groasă, prăjită. Se taie mărunt și se bagă în ceaun.”

Zilele următoare pentru gospodine

Următoarele două zile vor fi de efort susținut pentru gospodine. Ca în ajunul Crăciunului, totul să fie gata, iar bucătăresele odihnite.

Femeie: „Sunt o doamnă liberă și gătită! Ora mea de sculare e 5 dimineața. Intru în bucătărie și mă apuc de treabă.”

Piețele rămân deschise până pe 24 decembrie. Apoi, negustorii revin la muncă încă patru zile, anul acesta.

