Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat” din cauza evenimentelor recente, care au legătură cu situația din Groenlanda, provocate de președintele SUA, Donald Trump.

Sâmbătă, 17 ianuarie, Trump a anunțat că va impune taxe vamale suplimentare de 10% pentru opt țări europene, care s-au opus planului său privind insula arctică.

”Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm dialogul direct, la nivelurile diplomatice adecvate”, a transmis, duminică, președintele României, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.com.

I am deeply concerned by the escalation in public statements between transatlantic partners and allies regarding recent developments.

We have to resume talking directly to each other, at the appropriate diplomatic levels. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) January 18, 2026

De la 1 februarie 2026, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos și Finlanda vor fi supuse unei taxe vamale de 10 procente pentru toate bunurile trimise către Statele Unite.

Iar, de la 1 iunie, acest tarif va fi majorat la 25%. Se va întâmpla până în momentul în care se va ajunge la un acord pentru cumpărarea completă și totală a Groenlandei, a precizat liderul american.

În timp ce Donald Trump făcea noile declarații, în Groenlanda și Danemarca, mii de oameni au protestat față de amenințările sale de anexare.

Sondajele de opinie arată că 85% dintre locuitorii Groenlandei se opun acestei inițiative.

UE a convocat o reuniune de urgență după amenințarea lui Trump

Ambasadorii celor 27 de state UE s-au reunit duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Cele opt țări europene vizate de președintele american Donald Trump cu o taxă vamală de 10% pentru că s-au opus controlului american asupra Groenlandei au criticat duminică această măsură, avertizând că amenințările liderului american „subminează relațiile transatlantice și riscă să declanșeze o spirală descendentă periculoasă”.

Într-o declarație comună neobișnuită și foarte fermă venită din partea principalilor aliați ai SUA, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda au afirmat duminică - potrivit Associated Press - că trupele trimise în Groenlanda pentru exercițiul militar danez „Arctic Endurance” nu reprezintă „o amenințare pentru nimeni”.

Anunțul făcut sâmbătă de Trump pune la încercare în mod potențial periculos parteneriatele SUA în Europa.

Președintele republican a dat de înțeles că folosește tarifele ca pârghie pentru a forța negocierile privind statutul Groenlandei, un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, aliat NATO, pe care îl consideră esențial pentru securitatea națională a SUA.

„Suntem în deplină solidaritate cu Regatul Danemarcei și poporul Groenlandei”, a transmis grupul. „Plecând de la procesul început săptămâna trecută, suntem gata să angajăm un dialog bazat pe principiile suveranității și integrității teritoriale pe care le susținem cu fermitate. Amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să ducă la o spirală descendentă periculoasă.”

Există întrebări imediate cu privire la modul în care Casa Albă ar putea încerca să pună în aplicare tarifele, deoarece UE este o zonă economică unică în ceea ce privește comerțul.

De asemenea, nu era clar cum ar putea acționa Trump în conformitate cu legislația SUA, deși ar putea invoca puterile economice de urgență care sunt în prezent contestate la Curtea Supremă a SUA.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că China și Rusia vor beneficia de diviziunile dintre SUA și Europa. Ea a adăugat într-o postare pe rețelele de socializare: „Dacă securitatea Groenlandei este în pericol, putem aborda această problemă în cadrul NATO. Tarifele riscă să sărăcească Europa și Statele Unite și să submineze prosperitatea noastră comună.”

„Aceste tarife ne vor afecta”

Șase dintre țările vizate fac parte din UE, care are 27 de membri și funcționează ca o zonă economică unică în ceea ce privește comerțul.

Nu este clar dacă tarifele impuse de Trump vor avea impact asupra întregului bloc. Reprezentanții UE au programat discuții de urgență pentru duminică seara, pentru a stabili un răspuns potențial.

Anunțul privind tarifele a stârnit reacții negative chiar și din partea aliaților populiști ai lui Trump din Europa.

Premierul italian de dreapta, Giorgia Meloni, considerată una dintre cele mai apropiate aliate ale lui Trump pe continent, a declarat duminică că a discutat cu acesta despre tarife, pe care le-a descris ca fiind „o greșeală”.

Desfășurarea unui număr mic de trupe în Groenlanda de către unele țări europene a fost înțeleasă greșit de Washington, a declarat Meloni reporterilor. Ea a spus că desfășurarea nu a fost o mișcare împotriva SUA, ci a avut scopul de a asigura securitatea împotriva „altor actori” pe care nu i-a numit.

Președintele francez Emmanuel Macron a scris pe rețelele de socializare că „nici intimidările, nici amenințările nu ne vor influența, fie că este vorba de Ucraina, Groenlanda sau orice altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații”. El a adăugat că „amenințările cu tarife sunt inacceptabile și nu au loc în acest context”.

Jordan Bardella, președintele partidului de extremă dreapta Rassemblement National al Marinei Le Pen din Franța și, de asemenea, deputat în Parlamentul European, a transmis că UE ar trebui să suspende acordul tarifar din 2025 cu SUA, descriind amenințările lui Trump ca „șantaj comercial”.

Trump a reușit, de asemenea, să unească principalele partide politice britanice – inclusiv partidul de extremă dreapta Reform UK – care au criticat toate amenințarea cu tarifele.

„Nu suntem întotdeauna de acord cu guvernul SUA și, în acest caz, cu siguranță nu suntem. Aceste tarife ne vor afecta”, a scris pe rețelele de socializare liderul Reform UK, Nigel Farage, un susținător și aliat de lungă durată al lui Trump. El s-a abținut să critice planurile lui Trump privind Groenlanda.

Între timp, premierul britanic Keir Starmer, care conduce Partidul Laburist de centru-stânga, a declarat că anunțul privind tarifele este „complet greșit” și că guvernul său „va discuta acest subiect direct cu administrația americană”.

Miniștrii de externe ai Danemarcei și Norvegiei sunt, de asemenea, așteptați să abordeze criza duminică, la Oslo, în cadrul unei conferințe de presă.

