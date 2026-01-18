Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

18-01-2026 | 19:19
Indianul de 47 de ani care fără să stea pe gânduri și-a pus viața în pericol ca să salveze o fetiță căzută într-un lac înghețat va fi făcut cetățean de onoare al Craiovei. Deocamdată, este internat, la fel și copila.

Emanuela Băluș,  Roxana Vlădășel

Potrivit medicilor, ambii sunt în stare bună. Bărbatul este și el tatăl unei fetițe de aceeași vârstă. 

Acesta este, pe patul de spital, Vipan Kimar, un indian de 47 de ani care a sărit după o fetiță căzută în lacul înghețat din Parcul Romanescu. Își amintește cu emoție clipele de atunci.

Reporter: Cum vă simțiți acum?
Salvator: Bine. Sunt fericit!
Reporter: Aveți și dumneavoastră un copil.
Salvator: Da, la fel ca fetița salvată. La fel, în India.

Vipan Kimar este în România de aproape doi ani și lucrează ca muncitor necalificat în construcții.

A ținut-o deasupra apei până la sosirea pompierilor

În imaginile filmate de un amator îl vedem cum dă dovadă de un curaj extraordinar. Se târăște pe o sanie până la fetiță, iar în momentul în care ajunge la ea o prinde de mână. Au fost minute vitale pentru copilă, pentru că salvatorul i-a ținut capul deasupra apei ca să nu se înece, până la venirea echipajelor de pompieri.

După exemplul său de omenie și sacrificiu, Vipan Kimar va fi răsplătit.

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei: „Acum toată lumea este bine. Încercăm să-l facem cetățean de onoare al Craiovei.”

Copila de șase ani și salvatorul ei sunt acum în afara oricărui pericol.

Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Craiova: „Sunt conștienți, cooperanți, stabili hemodinamic, sunt monitorizați, primesc îngrijiri și tratament de specialitate. Evoluția a fost favorabilă. Cel mai probabil vor fi externați în curând.”

Pe de altă parte, reprezentanții DGASPC Dolj investighează cazul.

Florin Stancu, director DGASPC Dolj:Am demarat o anchetă care să ne spună foarte exact cum au stat lucrurile și dacă este vorba și de neglijență sau dacă trebuie luate și alte măsuri. Este o anchetă socială, dar care va corobora datele obținute și de la celelalte instituții.”

Poliția nu a deschis, deocamdată, o anchetă.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 18-01-2026 19:02

