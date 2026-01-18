O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zile și nopți foarte reci, de luni, 19 ianuarie, toată țara intră sub un cod galben.

O masă de aer polar din nordul continentului s-a instalat la noi și nu va pleca prea curând.

Temperaturile vor rămâne mult sub normalul perioadei, cu minime de -20 de grade Celsius.

Cum explică meteorologii fenomenul

Gerul care a prins România ca într-o menghină vine din zonele arctice. Aerul foarte rece a coborât spre estul continentului, unde, în ultimele săptămâni, a nins mult, mai ales în Rusia europeană. Zăpada a menținut frigul și a răcit și mai tare aerul care s-a așezat ca o cupolă, blocând astfel aerul mai cald și menținând temperaturi extrem de joase.

Mihai Timu, meteorolog: Un anticiclon mobil, care va determina în perioada următoare, cel puțin în prima jumătate a săptămânii viitoare, o vreme deosebit de rece, temperaturi cu mult sub normalul perioadei. Pentru că vorbim despre acest aer rece suprarăcit, va fi destul de greu de înlocuit cel puțin în următoarele 2 săptămâni. Este o circulație de blocaj. În acest moment, jumătatea estică a continentului este sub influența acestui aer foarte rece.

Între timp în țară, înghețul continuă să facă victime

În județul Arad, pe șoseaua acoperită de polei, un șofer a pierdut controlul mașinii în timpul unei depășiri și a ajuns pe sensul opus, provocând un carambol. Bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator și a murit. Drumul nu fusese tratat cu material antiderapant.

La scurtă vreme după această tragedie, un alt șofer a observat târziu coloana de mașini formată în urma primului accident, a frânat și el pe contrasens, unde a lovit două autoturisme.

La Iași, un bărbat de 45 de ani a murit la Spitalul „Sf. Spiridon”, după ce a fost internat cu hipotermie severă. Fusese găsit într-o locuință neîncălzită, cu o temperatură corporală de 23 de grade.

Gerul persistă și în vestul țării.

În pasul Tihuța din Bistrița-Năsăud, s-au înregistrat minus 18 grade. Țevile au înghețat, iar mulți oameni au rămas fără apă potabilă. La mare, activitatea din porturi este blocată, iar navele au rămas la cheu.

Corespondent Știrile ProTV: Pe litoral, vântul suflă cu putere, la rafală cu 50 km/h. În toate porturile de la Marea Neagră au fost suspendate manevrele. Nu intră și nu iese nicio navă, pentru că marea este foarte agitată și înalță valuri mari de 2-3 metri.

La Izvoarele, în județul Galați, asistenții sociali au mers pe la bătrânii singuri. Unii mai au lemne doar pentru câteva zile și au îndurat cu greu nopțile din ultima săptămână.

În comuna Beliș, din județul Cluj, o cățelușă a ajuns de urgență la spital cu hipotermie, după ce a fost găsită degerată. În acest caz urmează să fie sesizat și biroul pentru protecția animalelor.

Fenomen aparte în Cluj

În orașul Cluj-Napoca, dimineață, gerul a produs un fenomen aparte.

Corespondent Știrile ProTV: Deasupra râului Someșul Mic se ridică o perdea de aburi. Este vorba despre fenomenul numit ceață de evaporare, care se întâmplă atunci când temperatura apei este mult mai mare decât cea din aer. Afară sunt -11 grade, iar gerul desenează pe apă aceste forme fragile.

Frigul de ianuarie a paralizat și pădurile de pe Valea Prahovei. La marginea Drumului Național 1, nu departe de Sinaia, trunchiurile stau drepte, încleștate parcă, în niște armuri de gheață.

