Incendiu puternic la o fabrică de polistiren din Cluj. Nouă autospeciale s-au mobilizat să stingă flăcările

18-01-2026 | 21:26
incendiu fabrica cluj
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului, în judeţul Cluj. Potrivit oficialilor ISU, nouă autospeciale de stingere au fost mobilizate pentru lichidarea incendiului.

Aura Trif

Focul a cuprins o hală cu o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi în care este depozitat polistiren. Forţele de intervenţie au fost suplimentate, la ora transmiterii acestei ştiri intervenind nouă autospeciale de stingere.

Pompierii lucrează pentru localizarea incendiului.

Focul a izbucnit la o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod, la faţa locului intervenind pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Cluj-Napoca. De asemenea la locul incendiului a fost trimis un echipaj SMURD.

Primele date de la faţa locului arată că nu sunt anunţate victime, în urma acestui eveniment.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 18-01-2026 21:14

