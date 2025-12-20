Aglomerație record înainte de sărbători: românii pierd ore în trafic pentru cumpărături și cadouri

Pricepuți în achiziții de ultim moment, sute de mii de români s-au lansat zilele acestea în trafic, pentru cumpărături de sărbători: alimente și, desigur, cadouri.

Bifarea listei de acasă a fost floare la ureche, pe lângă timpul pierdut pe drum. Și curierii au rămas blocați în aglomerație, după ce au plecat din depozite cu mașinile pline de comenzi.

Traficul mediu pentru un mall de dimensiuni mijlocii este de 8 mii de vizitatori pe zi și crește cu 250% în zilele de dinaintea Căciunului. Oamenii intră cu mâinile goale și ies cu 4-5 pungi. În fiecare dintre ele au intrat azi între 200 și 5000 de clienți în fiecare zi.

Cumpărătorii vor ajunge acasă după trei-patru ore de alergătura.

Reporter: De ce ați ieșit cu mașina?

Femeie: Pentru cumpărături de Crăciun. La doctori. Soțul spune că la cumpărături. -Fiecare cu ce-l doare.

Deja nu mai există oră de vârf pe care să o poți evita. De la 7 dimineața, la 8 seara, mașinile merg precum melcii - foarte, foarte lent. Iar în fiecare intersecție aglomerată, mersul se transformă în stat. Preț de 10-15 minute. În multe zone din Capitală, un kilometru de șosea a fost parcurs în până la 20 de minute.

În trafic stau și aceşti curieri care fac în medie 15 livrări pe zi, la o singură tură, dintr-un depozit ​aflat la zeci de kilometri de București. Câteva drumuri în comunele limitrofe. Apoi, în miezul orașului-furnicar.

Pregătirea Crăciunului înseamnă peste 17 mii de tipuri de produse alimentare și decorațiuni, ambalate de angajați pentru livrare în următoarele ore.

Michael Kaiser, director: ”Volumul comenzilor a crescut cu 20 la sută, dar se va dubla până pe 23 decembrie”.

Dar toate stocurile vor fi refăcute până la ziuă.

