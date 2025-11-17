Un bărbat de 48 de ani a murit la cumpărături, în Timișoara. S-a prăbușit din senin, în parcarea mallului

Stiri actuale
17-11-2025 | 07:40
mort parcare mall timisoara
Pro TV

Incident șocant duminică seară, în parcarea unui mall din Timișoara. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

autor
Emanuela Băluș

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, care venise la cumpărături, s-a prăbușit fulgerător, sub privirile celorlalți clienți. Martorii au sunat la 112.

Echipajele medicale trimise la fața locului nu au reușit să-l salveze, în ciuda manevrelor de resuscitare. Cazul a fost preluat de polițiștii din Timișoara.

Indiciile ar duce cu gândul la un infarct, spun surse din anchetă. Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde va fi stabilită cauza exactă a morții.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, mort, mall,

Dată publicare: 17-11-2025 07:34

