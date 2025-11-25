ChatGPT primește funcție de shopping: recomandări automate și comisioane pentru OpenAI

iLikeIT
25-11-2025 | 07:54
chatgpt

OpenAI anunţă integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să ajute utilizatorii să facă cumpărături de sărbători şi, în proces, să aducă producătorului un procent din vânzări.

autor
Vlad Dobrea

Conform companiei, în loc să navigheze zeci de magazine în căutarea produselor, utilizatorii să descrie ceea ce caută în fereastra de comunicare cu ChatGPT, iar chatbot-ul va face munca de căutare.

AI-ul va cere clarificări când are nevoie de mai multe detalii şi va realiza o cercetare în magazinele online şi analizând review-urile lăsate de clienţi pe site-urile de specialitate.

Având la bază o variantă a modelului GPT-5 mini antrenat social pentru cumpărături, asistentul va ieşi automat la iveală când utilizatorul adresează ChatGPT comenzi legate de shopping.

Dincolo de partea automatizată, noul asistent este disponibil şi prin invocare manuală, folosindu-se în acest sens butonul + al aplicaţiei ChatGPT.

Asistentul de cumpărături va fi disponbil tuturor utilizatorilor în aplicaţiile de iPhone şi iPad, precum şi în versiunea web.

Noua facilitate vine înaintea sărbătorilor de iarnă şi după ce OpenAI a stabilit deja parteneriate cu diverse companii pentru vânzarea produselor prin ChatGPT, din care opreşte un procent.

Sursa: Pro TV

Etichete: shopping, ChatGPT, openai,

Dată publicare: 25-11-2025 07:54

