Cerere în căsătorie la Catedrala Națională. Credincioșii vin cu emoție să se închine: ”Să aducem puțin din dragostea noastră”

Stiri Sociale
28-10-2025 | 09:31
A fost a doua noapte de pelerinaj la Catedrala Națională. Mii de credincioși au stat și 8 ore la rând, în frig, convinși că merită fiecare clipă de așteptare.

 

autor
Claudia Nițoi,  Iulia Fătu

Porțile construcției impunătoare sunt deschise zi și noapte până vineri pentru oamenii care vor să vadă cea mai mare biserică ortodoxă din lume și să se închine în altar.

După lăsarea întunericului, termometrele arătau 8 grade. Pregătiți, mii de credincioși - mulți veniți de departe - au îndurat frigul și orele de așteptare, ca să intre în altarul Catedralei.

Bărbat: ”Da, avem răbdare, să ajungem cu bine, să ne dea Dumnezeu numai bine”.

Femeie: ”Ne-au zis că stăm 5, 6, 7 ore”.

Și cei mici au așteptat la coada imensă, în frig.

Copil: ”Să ne ajute la școală, să fim sănătoși, să ne fie bine”.

Copil: Frumos.

Reporter: Ți-a fost frig?

Copil: Da”.

Copil: Foarte frumos.

Reporter: Ce ți-a plăcut?

Copil: Mozaicurile”.

Femeie: ”Foarte frumos, deosebit, nu mă așteptam la așa ceva. Pictura și arhitectura și atmosfera. Mă rugam la Maica Domnului să ajung și eu că joi plec, mă întorc în Belgia”.

”E o ocazie unică să participi la un astfel de eveniment”

Dacă unii au fost cu ochii pe pereți, alții au venit și în căutare de liniște sufletească.

Femeie: ”Cu gânduri bune, să ne rugăm la Domnul pentru sănătate, pentru familie”.

Bărbat: ”Vrem să ne reculegem”.

La ieșire, credincioșii au avut numai cuvinte de laudă.

Femeie: ”Nemaipomenit, superb, uluitor, fără cuvinte, trebuie doar să ne întoarcem înapoi neapărat, că a trecut prea repede timpul”.

Bărbat: ”E o ocazie unică să participi la un astfel de eveniment, să poți intra în Sfântul Altar nu știu dacă vreodată o să mai pot avea astfel de ocazie”.

Corespondent ProTV: ”Arhiepiscopia Bucureștilor a lansat o hartă interactivă prin care credincioșii pot afla cât trebuie să aștepte la rând. Dacă intră pe aplicație, aceștia pot vedea care este capătul cozii și cât timp trebuie să aștepte până când vor intra în catedrală”.

În timpul zilei, enoriașii au asistat la un moment plin de emoție, în premieră, pe treptele catedralei - acolo unde David a ales să-și ceară iubita de soție.

”- Vrei să fii soția mea?

- Da!

- Da?

- Da!”.

Zeci de mii de oameni au trecut pragul Catedralei Nationale, până acum. La ora prânzului stăteau în medie 3 ore la coadă pentru a intra în altar. Acolo, se pot închina la moaștele a trei sfinți: Dionisie Vatopedinul, Petroniu și Andrei, dar și la Sfânta Masă, unde se săvârșeste liturghia.

”E o bucurie mare să vedem Catedrala Națională. Eu am zis că e raiul pe pământ”

Mulți enoriași vin cu flori, pe care le-au pus la intrarea în altar, sau crenguțe de busuioc, pe care le-au atins de picturi și le-au luat înapoi, să ducă acasă o parte din sfințenia locului.

Femeie: ”Am vrut să aducem puțin din dragostea noastră la această mare sărbătoare”.

Tot luni, au fost credincioși care au asistat și la slujba de Sfântul Dumitru oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, la altarul de vară.

- Pentru mine e o onoare. Mă bucur și o să duc aceste emoții până acasă.

- Ați venit special pentru acest eveniment?

- Da. Am văzut și în străinătate multe catedrale, dar asta e într-adevăr un loc sfânt”.

Corespondent ProTV: ”Aici, la ușile catedralei, credincioșii așteaptă să intre în altar sau în „inima bisericii”. Este un moment unic pentru ei să treacă dincolo de ușile în care în mod normal au acces doar preoții. Aceasta este o particularitate românească, specifică doar ortodoxiei românești. Grecii ortodocși, de pildă, nu au această practică, nici bărbații, nici femeile nu pot intra în altar în ziua sfințirii unei biserici”.

E o bucurie mare să vedem Catedrala Neamului. În două cuvinte să descriu, eu am zis că e raiul pe pământ”.

E ceva de neuitat, nici nu ne gândeam să avem în țara noastră așa ceva. O bucurie mare a țării noastre”.

Este o bijuterie și ne bucurăm, ne simțim ca în rai astăzi”.

La Catedrala Națională i-am întâlnit și pe pictorii care lucrează de 5 ani la icoane.

Daniel Codrescu, pictor: ”E o încununare a muncii, a bucuriei, foarte emoționant. Sperăm ca într-un an, maxim doi, să reușim să finalizăm tot ce mai e”.

În interiorul catedralei, cei care vor să doneze pentru finalizarea lucrărilor pot plăti direct cu cardul, prin POS.

Sursa: Pro TV

După ceremonia extraordinară de sfințire a picturii, Catedrala Națională are porțile deschise pentru oameni, zi și noapte, până vineri.

Românii au inaugurat cea mai mare biserică ortodoxă din lume, scrie Deutsche Welle, care amintește în acest context faptul că țara noastră are, deopotrivă, cei mai credincioși locuitori din Uniunea Europeană, dar și cel mai mare deficit bugetar.  

