Credincioșii se pot închina în sfântul Altar al Catedralei până pe 31 octombrie, aproximativ 1.000 de persoane într-o oră

26-10-2025 | 19:18
De duminică până pe 31 octombrie, cei care vor să meargă la Catedrală vor avea acces în sfântul Altar.

Ștefana Todică

Credincioșilor li se permite accesul încă de după-amiază, pot intra în catedrală să se închine în Sfântul Altar. Se pot închina la masa sfântă și la moaștele Sfântului Apostol Andrei.

Așa cum știm, au acces și bărbații, și femeile, o singură dată, la sfințirea lăcașului de cult. Și pot veni să se închine în sfântul Altar toți cei care doresc până pe 31 octombrie, zi și noapte.

S-a format un rând încă de dimineață, au venit oamenii și au așteptat acest moment și au urmărit, de asemenea, și ceremonia.

Autoritățile estimează că trec prin sfântul altar aproximativ 1.000 de persoane într-o oră.

Catedrala Națională
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Și se așteaptă ca cel mai aglomerat să fie duminică seară și luni.

Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică din lume. A costat 270 de milioane de euro și deține mai multe recorduri

Sursa: Pro TV

