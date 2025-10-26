Credincioșii se pot închina în sfântul Altar al Catedralei până pe 31 octombrie, aproximativ 1.000 de persoane într-o oră

De duminică până pe 31 octombrie, cei care vor să meargă la Catedrală vor avea acces în sfântul Altar.

Credincioșilor li se permite accesul încă de după-amiază, pot intra în catedrală să se închine în Sfântul Altar. Se pot închina la masa sfântă și la moaștele Sfântului Apostol Andrei.

Așa cum știm, au acces și bărbații, și femeile, o singură dată, la sfințirea lăcașului de cult. Și pot veni să se închine în sfântul Altar toți cei care doresc până pe 31 octombrie, zi și noapte.

S-a format un rând încă de dimineață, au venit oamenii și au așteptat acest moment și au urmărit, de asemenea, și ceremonia.

Autoritățile estimează că trec prin sfântul altar aproximativ 1.000 de persoane într-o oră.

Și se așteaptă ca cel mai aglomerat să fie duminică seară și luni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













