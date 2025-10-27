Deutsche Welle scrie despre ”mega” Catedrala Națională. ”Cea mai credincioasă țară din UE, cu cel mai mare deficit bugetar”

Românii au inaugurat cea mai mare biserică ortodoxă din lume, scrie Deutsche Welle, care amintește în acest context faptul că țara noastră are, deopotrivă, cei mai credincioși locuitori din Uniunea Europeană, dar și cel mai mare deficit bugetar.

”România inaugurează cea mai mare biserică ortodoxă din lume”, scrie Deutsche Welle, într-un articol semnat de Kalika Mehta, o reporteră sportivă specializată în crichet, potrivit propriei prezentări.

Construcția celei mai mari biserici ortodoxe din lume a durat 15 ani, mii de oameni participând la inaugurare. Aceasta are o capacitate interioară de până la 5.000 de credincioși - spune DW.

Mii de pelerini s-au adunat în capitala României pentru slujba de sfințire a picturii religioase din interiorul celei mai mari biserici creștin ortodoxe din lume, continuă sursa citată.

Catedrala Mântuirii Neamului, cunoscută sub numele de Catedrala Națională, a fost deschisă după 15 ani de construcție, în timp ce credincioșii și oficialii au sosit în masă – repetă pentru a treia oară reportera în sport.

În punctul său cel mai înalt, catedrala are o înălțime de peste 125 de metri și o capacitate interioară de 5.000 de credincioși ”într-o țară conservatoare” (n.red. – sic!).

Interiorul catedralei a fost acoperit cu fresce și mozaicuri care înfățișează sfinți și icoane, care acoperă o suprafață de 17.800 de metri pătrați, potrivit site-ului web al Catedralei Naționale.

DW evocă nemulțumirile legate de costul ”masivei biserici”

”Mega catedrală, construită după 15 ani”, constată articolul DW, într-un intertitlu. România este una dintre cele mai credincioasă țări din Uniunea Europeană, aproximativ 85% din populație identificându-se drept religioasă.

Construcția catedralei a început în 2010, iar altarul acesteia a fost sfințit în 2018. Până în prezent, costul acesteia se ridică la 270 de milioane de euro, majoritatea banilor venind din fonduri publice. Unele lucrări nu au fost încă finalizate.

La slujba de duminică au participat președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan. Mulți credincioși au urmărit slujba prin intermediul ecranelor amplasate în fața catedralei.

Având în vedere unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE, au existat unele nemulțumiri legate de costul proiectului. Criticii s-au plâns de faptul că pentru edificarea masivei biserici s-a apelat la fonduri publice, care ar fi putut fi cheltuite pe școli sau spitale, se încheie articolul din DW.

