Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.

La ora 10 seara, coada se întindea pe aproape un kilometru. Unii au așteptat la rând și câteva ore să vadă interiorul celui mai înalt lăcaș de cult ortodox din lume.

Corespondent ProTV: ”După cum puteți vedea, coada este foarte mare. Doar aici, în interiorul curții, sunt câteva mii de persoane, iar rândul continuă pe Bulevardul 13 Septembrie. Cei care au trecut de poarta principală sunt organizați în grupuri de 100 de persoane și sunt lăsați apoi să intre pe rând în biserică”.

Femeie: ”Avem emoții, pentru că e prima dată când intrăm în astfel de catedrală, fiind și cea mai mare din lume, vă dați seama, e un eveniment unic, nu știm când vom avea iar ocazia. Eu cred că e un eveniment foarte important. Ne apropie mai tare de Dumnezeu”.

”Reporter: Ați așteptat mult?

Bătrână: Da.

Reporter: Cât timp?

Bătrână: Păi, am venit din partea cealaltă, de la moaștele lui Sf. Ilie. Abia aștept să ajung.

Reporter: Cum vă simțiți?

Bătrână: Mă dor picioarele, mamă, am 85 de ani.

Reporter: Dar merită așteptarea?

Bătrână: Da”.

”Este un moment de suflet, un moment istoric care ne împlinește”

”Reporter: Mai aveți puțin, sunteți entuziasmată?

Femeie: Foarte, nici nu credeam că am putere să ajung până aici. Când am văzut atâta lumea, n-am crezut că mai ajung.

Reporter: Ce înseamnă evenimentul ăsta pentru dvs. și pentru România?

Femeie: Este foarte puternic pentru sufletele noastre, pentru tot ceea prin ce trecem noi acum”.

”Reporter: Sunteți de mult la coadă?

Tânără: De vreo oră jumătate, două.

Reporter: Ești entuziasmată să intri?

Tânără: Da. Cred că Sf. Dimitrie mijlocește cumva să nu simțim că stăm la coadă. E un moment istoric, un moment de suflet, care ne împlinește și ne arată că și noi românii putem să realizăm un lucru măreț”.

La rând au stat, răbdători, și oameni din alte țări.

”- Cum suneți? De unde sunteți?

- Suntem din Cipru.

- Și ați venit până doar pentru catedrală?

- Da. Am venit pentru că este o oportunitate unică în viață să vedem asta. E o zi incredibilă. Merită să așteptăm o oră jumătate”.

”Reporter: Cum de ai venit până aici să vezi catedrala?

Turistă din Filipine: Sunt foarte interesată de istorie. Și vreau să văd tradițiile ortodoxe”.

”O minunăție pe care o aștepta poporul ăsta de 100 de ani”

După lunga așteptare, credincioșii s-au rugat în catedrală și au făcut poze. Au putut să intre inclusiv în altar, unde au acces doar preoții de obicei. La ieșire, s-au declarat impresionați.

”Bătrân: Ce se vă spunem, am văzut o minunăție pe care o aștepta poporul ăsta de 100 de ani.

Reporter: Și cum e, e impresionant? Cum vă simțiți când intrați?

Bătrân: Nu că e impresionant. E ceva ce simți numai dacă trăiești”.

”Bărbat: Interiorul, foarte frumos. A fost chiar un vis.

Reporter: Ați intrat și în altar?

Bărbat: Da, am fost și în altar, a fost foarte frumos. Dumnezeu cu noi, să fie bine. Au decurs lucrurile foarte bine.

Reporter: Cât ați așteptat să intrați?

Bărbat: Undeva la 4 ore. Cu siguranță a meritat și totul e ok”.

Toți cei care doresc, pot veni să se închine în Sfântul Altar până pe 31 octombrie, zi și noapte.

