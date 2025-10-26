Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

26-10-2025 | 19:14
Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

autor
Adriana Stere,  Claudia Nițoi,  Liliana Curea

Au privit cu emoție slujba istorică pe ecranele imense amplasate în zonă. Pentru fiecare dintre ei, Catedrala Națională nu este doar o construcție impunătoare, ci un simbol al speranței și al legăturii speciale cu Dumnezeu.

Slujba de la Catedrala Națională, oficiată de cei doi patriarhi, Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu, a marcat unul dintre cele mai importante evenimente din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române.

Femeie: „Am venit să mă rog pentru mine, pentru familia mea, pentru bunicii mei și ca să învăț la școală”.

Oamenii au urmărit fiecare moment cu încântare, au cântat și au rostit rugăciuni.

Femeie: „E un moment înălțător, un eveniment național și este o mândrie pentru noi că suntem prezenți aici la noi”.

Atmosfera a fost una de emoție și reculegere, iar credincioșii au privit această zi ca pe o binecuvântare pe care o vor transmite mai departe celor dragi.

O familie care locuiește în Italia și a venit în țară pentru slujba de la Catedrală.

Familie Italia: „E un eveniment foarte important pentru comunitatea ortodoxă”.

L-am întâlnit în public pe unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrală, emoționat să vadă cum mii de oameni trec pragul clădirii la care a trudit și el.

Sorin Lazăroiu, inginer mecanic: „Am mare dragoste de catedrala asta, am și lucrat la ea, am lucrat la structura rigidă pe partea stângă, de la intrare către altar. O minune, o minune mare. A fost cu mare răspundere”.

Corespondent Știrile Pro TV: „Bătaia armonioasă a clopotelor anunță sfârșitul slujbei de sfințire. Imediat după, cei din interiorul catedralei vor primi permisiunea de a merge în altar. Preoții spun că sunt numai trei ocazii în care acest lucru e accesibil credincioșilor de rând: când se sfințește o biserică, la botezul pruncilor băieți și la evenimente cu totul deosebite. Altarul este considerat spațiul de maximă sacralitate al unei biserici, locul în care se întâlnesc tainic Dumnezeu și omul”.

Preot: „Este o zi istorică pentru toți românii, pentru toți ortodocșii români, ne bucurăm că am ajuns aici”.

Vasile Bănescu: „Ceea ce ne unește contează enorm și ce ne unește ca societate, dincolo de limbă și cultură, ne unește credința. Ne putem gândi la viitorul pe care toți ni-l dorim mai bun, dar acest mai bun și acest mai bine, la care reflectăm inclusiv în cheie creștină, trebuie să fie unul construit de fiecare dintre noi în parte. O relație dintre noi și Biserica pe care o percepem prin prisma acestei catedrale ar trebui să fie un act de reflecție care să ne schimbe”.

Credincioșii pot veni la catedrală pentru a se închina în altar până vineri, 31 octombrie.

