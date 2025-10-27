Obiceiul unic în ortodoxie care a avut loc la sfințirea Catedralei Naționale. Enoriașii au intrat în „inima bisericii”

Stiri actuale
27-10-2025 | 19:38
×
Codul embed a fost copiat

După ceremonia extraordinară de sfințire a picturii, Catedrala Națională are porțile deschise pentru oameni, zi și noapte, până vineri.

autor
Claudia Nițoi

Mii de credincioși vin să vadă cea mai mare biserică ortodoxă din lume și să se închine în altar. Stau ore întregi la rând, în tăcere, convinși că merită fiecare clipă de așteptare, și când ajung în interior se roagă și fotografiază fiecare colț al impunătoarei construcții.

Mulțimi de oameni vor să vadă Catedrala Națională. Mulți vin de departe, cu flori pe care le-au pus la intrarea în altar sau crenguțe de busuioc pe care le-au atins de picturi și le-au luat înapoi, să ducă acasă o parte din sfințenia locului.

Enoriașă: „Am vrut să aducem puțin din dragostea noastră la această mare”.

Unii au asistat și la slujba de Sfântul Dumitru oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, la altarul de vară.

Citește și
catedrala noaptea
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

Enoriașii se pot închina la moaștele mai multor sfinți

Peste 30.000 de oameni au trecut deja pragul Catedralei Naționale. La ora prânzului stăteau în medie trei ore la coadă pentru a intra în altar. Acolo se pot închina la moaștele a trei sfinți: Dionisie Vatopedinul, Petroniu și Andrei, dar și la Sfânta Masă, acolo unde se săvârșește liturghia.

Corespondent Știrile ProTV: „Aici, la ușile catedralei, credincioșii așteaptă să intre în altar sau în „inima bisericii”. Este un moment unic pentru ei să treacă dincolo de ușile în care, în mod normal, au acces doar preoții. Aceasta este o particularitate românească, specifică doar ortodoxiei românești. Grecii ortodocși, de pildă, nu au această practică: nici bărbații, nici femeile nu pot intra în altar în ziua sfințirii unei biserici.”

La ieșire, credincioșii au avut numai cuvinte de laudă.

Enoriaș: „E o bucurie mare să vedem Catedrala Neamului. În două cuvinte să descriu: eu am zis că e Raiul pe Pământ. Am o vârstă, nu mă așteptam să văd așa ceva.”

Enoriaș: „E ceva de neuitat, nici nu ne gândeam să avem în țara noastră așa ceva. O bucurie mare a țării noastre.”

Enoriașă: „Este o bijuterie și ne bucurăm, ne simțim ca în rai astăzi.”

La Catedrala Națională i-am întâlnit și pe pictorii care lucrează de cinci ani la icoane.

Daniel Codrescu, pictor: „E o încununare a muncii, a bucuriei, foarte emoționant. Sperăm ca într-un an, maxim doi, să reușim să finalizăm tot ce mai e.”

În interiorul Catedralei, cei care vor să doneze pentru finalizarea lucrărilor pot plăti direct cu cardul, prin POS.

Cum arată prima monedă colorată din România. BNR va emite cel mult 5.000 de bucăți

Sursa: Pro TV

Etichete: sfintire, patriarhul daniel, slujba de sfintire, catedrala nationala,

Dată publicare: 27-10-2025 19:38

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Deutsche Welle scrie despre ”mega” Catedrala Națională. ”Cea mai credincioasă țară din UE, cu cel mai mare deficit bugetar”
Stiri Sociale
Deutsche Welle scrie despre ”mega” Catedrala Națională. ”Cea mai credincioasă țară din UE, cu cel mai mare deficit bugetar”

Românii au inaugurat cea mai mare biserică ortodoxă din lume, scrie Deutsche Welle, care amintește în acest context faptul că țara noastră are, deopotrivă, cei mai credincioși locuitori din Uniunea Europeană, dar și cel mai mare deficit bugetar.  

Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Fotografia publicată de președintele Nicușor Dan, după ce a participat cu familia la sfințirea picturii Catedralei Naționale
Stiri Politice
Fotografia publicată de președintele Nicușor Dan, după ce a participat cu familia la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă despre Catedrala Naţională, la a cărei inaugurare a participat, duminică, alături de familie, că este „o construcţie născută din visul şi credinţa multor români”.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28