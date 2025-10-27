Obiceiul unic în ortodoxie care a avut loc la sfințirea Catedralei Naționale. Enoriașii au intrat în „inima bisericii”

După ceremonia extraordinară de sfințire a picturii, Catedrala Națională are porțile deschise pentru oameni, zi și noapte, până vineri.

Mii de credincioși vin să vadă cea mai mare biserică ortodoxă din lume și să se închine în altar. Stau ore întregi la rând, în tăcere, convinși că merită fiecare clipă de așteptare, și când ajung în interior se roagă și fotografiază fiecare colț al impunătoarei construcții.

Mulțimi de oameni vor să vadă Catedrala Națională. Mulți vin de departe, cu flori pe care le-au pus la intrarea în altar sau crenguțe de busuioc pe care le-au atins de picturi și le-au luat înapoi, să ducă acasă o parte din sfințenia locului.

Enoriașă: „Am vrut să aducem puțin din dragostea noastră la această mare”.

Unii au asistat și la slujba de Sfântul Dumitru oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, la altarul de vară.

Enoriașii se pot închina la moaștele mai multor sfinți

Peste 30.000 de oameni au trecut deja pragul Catedralei Naționale. La ora prânzului stăteau în medie trei ore la coadă pentru a intra în altar. Acolo se pot închina la moaștele a trei sfinți: Dionisie Vatopedinul, Petroniu și Andrei, dar și la Sfânta Masă, acolo unde se săvârșește liturghia.

Corespondent Știrile ProTV: „Aici, la ușile catedralei, credincioșii așteaptă să intre în altar sau în „inima bisericii”. Este un moment unic pentru ei să treacă dincolo de ușile în care, în mod normal, au acces doar preoții. Aceasta este o particularitate românească, specifică doar ortodoxiei românești. Grecii ortodocși, de pildă, nu au această practică: nici bărbații, nici femeile nu pot intra în altar în ziua sfințirii unei biserici.”

La ieșire, credincioșii au avut numai cuvinte de laudă.

Enoriaș: „E o bucurie mare să vedem Catedrala Neamului. În două cuvinte să descriu: eu am zis că e Raiul pe Pământ. Am o vârstă, nu mă așteptam să văd așa ceva.”

Enoriaș: „E ceva de neuitat, nici nu ne gândeam să avem în țara noastră așa ceva. O bucurie mare a țării noastre.”

Enoriașă: „Este o bijuterie și ne bucurăm, ne simțim ca în rai astăzi.”

La Catedrala Națională i-am întâlnit și pe pictorii care lucrează de cinci ani la icoane.

Daniel Codrescu, pictor: „E o încununare a muncii, a bucuriei, foarte emoționant. Sperăm ca într-un an, maxim doi, să reușim să finalizăm tot ce mai e.”

În interiorul Catedralei, cei care vor să doneze pentru finalizarea lucrărilor pot plăti direct cu cardul, prin POS.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













