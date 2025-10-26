Mozaicul Catedralei Naționale, monumentală operă de artă bizantină din aur și sticlă de Murano. Când lumina sfințește piatra

Mozaicul Catedralei Naționale se întinde pe 25.000 de metri pătrați și este realizat în stil bizantin. 350 de milioane de pietricele au fost folosite de artiștii care au lucrat cu migală.

O echipă a Știrilor PRO TV a ajuns în atelierul unde se păstrează foițele de aur de 24 de karate, piatra și sticla aduse din Veneția, de la cei mai mari furnizori din lume.

Efectul vizual este copleșitor când pășim in interior, de parcă lumina divină ne îmbrățișează. E un dialog între lumina filtrată și piesele mici care o captează și o reflectă.

Sunt peste 350 de milioane de pietricele care acoperă cei 25.000 de metri pătrați de pereți în tehnica mozaicului în stil bizantin. Acest stil s-a folosit și la Bazilica Sfânta Sofia din Constantinopol în secolul al VI-lea, apoi a devenit modelul de referință pentru toate bisericile ortodoxe din lume.

Corespondent ProTV: ”Piatra folosită la mozaicul Catedralei este sticlă de Murano și se topește în masă exclusiv în cuptoarele producătorilor din Veneția. Sunt cei care au furnizat material și pentru restaurarea catedralei San Marco din Veneția, a Domului din Florența, Sagrada Familia și a mozaicului din Palermo. S-a folosit piatră colorată în masă, asta înseamnă că nu e vopsită doar la suprafață, ci în totalitate, tocmai pentru a se reda cât mai fidel ceea ce s-a pictat inițial''.

Daniel Codrescu, pictor: ”Acestea sunt tonuri de roșu care se obțin foarte greu- sunt puține ateliere în lume care reușesc să redea acest roșu - sunt niste rețete destul de bine ținute de meșterii de la Murano și Veneția - puteam folosi și alte materiale din alte părți, dar nu avem această garanție a stabilității în timp a nuanțelor”.

Din toată iconografia, doar 15% e reprezentată de mozaic cu foiță de aur, bucăți din altar însă sunt în totalitate acoperite cu aur. Peste ele se așeaza încă un strat de sticlă tocmai pentru a proteja aurul.

Ioana Luci, coordonator atelier mozaic: ”Toate aureolele sfinților au aur, în bolta pronaos, la Maica Domnului avem font, în absida de sud la scena Adormirii, la nord la scena Învierii, tot altarul e cu font de aur. Noi, acum 2 sau 3 ani, am fost într-un schimb de experiență să vedem cum se face piatra sticlă, sunt oameni la cuptoare, oameni care taie piatra, care o împachetează, iar noi am văzut cum se face piatra, dar rețeta e strict secretă, nu oricine are acces acolo, nu e ceva comercial”.

Milioanele de pietre ale mozaicului se șlefuiesc rând pe rând

În atelierele din Veneția se prelucrează și foița de aur. Aici se topește, se taie și se lipește pe țesere, adică bucățile de mozaic.

Din Italia, cu transporturi speciale, pietrele ajung colorate în România și sunt prelucrate de cei mai buni 200 de artiști specializați în mozaic.

Daniel Codrescu: ”Aici e depozitul nostru de materiale și aici sunt o parte din paletele de culori pe care le folosim. Noi am mers pe dominant de alb, ne interesează trecerile, nuanțele pe care le folosim în construcția volumetrică a hainelor, elemente descriptive. Aici avem noi lipite pe o plăcuță metalică, facem paletele respective, coduri de culoare și așa mai departe”.

Pe pereții atelierelor sunt imagini cu picturile folosite în iconografia Catedralei. Iar milioanele de pietre se șlefuiesc rând pe rând, cu migală. Înalt de 18 metri și lung de 23, peretele catapetesmei este împodobit în întregime cu 45 de icoane din mozaic în stil bizantin și foiță de aur.

Icoanele înfățișează cele 12 mari praznice împărătești: Nașterea și Botezul Domnului, Schimbarea la Față, Învierea sau Înălțarea, Nașterea Maicii Domnului sau Bunavestire.

Sunt și icoanele sfinților apostoli, printre care Sfântul Apostol Andrei - unul dintre primii ucenici ai lui Iisus, ”cel întâi chemat”, considerat și ocrotitorul României. De altfel, unul dintre cele două hramuri ale catedralei este Sfântul Apostol Andrei.

”Pentru catapeteasmă avem undeva la 12 kg de mozaic cu foiță de aur pentru un metru pătrat de icoană. Nu am avut posibilitatea să facem o catapeteasmă din lemn, a trebuit să proiectăm una din beton”.

Corespondent ProTV: ”Pe absida altarului regăsim icoana Maicii Domnului Platytera. Numele ei provine din greacă și înseamnă "Cea mai înaltă decât cerurile". De obicei este plasată pe bolta altarelor pentru a sublinia mijlocirea unică pe care o face Maica Domnului pentru oameni. Are o înălțime de 16 metri și e cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă. În jurul ei sunt Arhanghelii Mihail și Gavriil care o încadrează la fel de înalți ca ea. Figurile au fost desenate, apoi pictate pe un suport de hârtie, peste ele a fost montat mozaicul și stratul de aur. Vedem și veșmântul Maicii ca simbol al iubirii și jertfei și mantia de culoare albastră - simbol al iubirii divine - pentru că l-a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu”.

La icoanele ce înfățișează chipuri, pietricelele folosite sunt și mai mici decât în mod normal. Se lipesc cu o soluție preparată în ateliere doar din făină și apă. Apoi se așează cu penseta pe schema icoanei.

Mozaicul Catedralei Naționale, una dintre cele mai mari compoziții sacre din lume

”Deci, într-adevăr e ca un puzzle pentru că suprafața e foarte mare și trebuie împărțită între colegi și trebuie să colaborăm astfel încât să se îmbine piesa pe care o tăiem și o potrivim, cât și locul ca să creeze ansamblul cât mai bine. Avem aici un număr de rânduri pe care le numărăm și pe care le repetăm într-un mod identic în celelalte părți ca să fie simetric”.

Una dintre cele mai grele lucrări a fost „Mahrama Domnului”, cunoscută ca ”Icoana nefăcută cu mâna”, pe o pânză de in și atestată din anul 330 dinainte de Hristos. Se spune că Iisus a trimis acest ștergar pentru a-l vindeca pe Regele Edesei, Turcia de azi. Este considerată temeiul teologic al icoanelor și al artei bizantine.

Daniel Codrescu: ”Practic, prima icoană atestată documentar cu imprimarea chipului Mântuitorului a fost pe acest ștergar și a fost copiată ulterior de alți pictori și s-a transmis până în zilele noastre, ca pe un testament vizual. Și avem această monumentală reprezentare a Sfintei Mahrame și se lucrează la portret și la această draperie, mahrama care va fi ținută de doi îngeri. Pentru Sfânta Mahramă am folosit și aceste elemente de decor care amintesc de mahramele noastre românești tradiționale pentru că am vrut să-i dăm și un caracter local, de obicei în iconografie apar astfel de mici detalii care amintesc de locul în care au fost realizate icoanele precum și de artiștii care au lucrat- e un cod de identificare a pictorilor care au lucrat”.

Când va fi gata, peste doi ani, mozaicul Catedralei va deveni una dintre cele mai mai compoziții sacre din lume, o lucrare ce aparține prezentului, dar și istoriei noastre.

Este o poveste despre măreție, timp și oamenii care pun cu dragoste și migală piatră peste piatră de lumină, pentru ca viitorul să își amintească de rădăcini.

