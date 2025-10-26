Mozaicul Catedralei Naționale, monumentală operă de artă bizantină din aur și sticlă de Murano. Când lumina sfințește piatra

Cultura
26-10-2025 | 08:11
mozaic catedrala

Mozaicul Catedralei Naționale se întinde pe 25.000 de metri pătrați și este realizat în stil bizantin. 350 de milioane de pietricele au fost folosite de artiștii care au lucrat cu migală.

 

autor
Roxana Hulpe

O echipă a Știrilor PRO TV a ajuns în atelierul unde se păstrează foițele de aur de 24 de karate, piatra și sticla aduse din Veneția, de la cei mai mari furnizori din lume.

Efectul vizual este copleșitor când pășim in interior, de parcă lumina divină ne îmbrățișează. E un dialog între lumina filtrată și piesele mici care o captează și o reflectă.

Sunt peste 350 de milioane de pietricele care acoperă cei 25.000 de metri pătrați de pereți în tehnica mozaicului în stil bizantin. Acest stil s-a folosit și la Bazilica Sfânta Sofia din Constantinopol în secolul al VI-lea, apoi a devenit modelul de referință pentru toate bisericile ortodoxe din lume.

Corespondent ProTV: ”Piatra folosită la mozaicul Catedralei este sticlă de Murano și se topește în masă exclusiv în cuptoarele producătorilor din Veneția. Sunt cei care au furnizat material și pentru restaurarea catedralei San Marco din Veneția, a Domului din Florența, Sagrada Familia și a mozaicului din Palermo. S-a folosit piatră colorată în masă, asta înseamnă că nu e vopsită doar la suprafață, ci în totalitate, tocmai pentru a se reda cât mai fidel ceea ce s-a pictat inițial''.

Citește și
credincioasa
Epuizați de așteptare, credincioșii au plâns de emoție la Sfânta Parascheva. ”Mă rog pentru mama mea, să o mai am lângă mine”

Daniel Codrescu, pictor: ”Acestea sunt tonuri de roșu care se obțin foarte greu- sunt puține ateliere în lume care reușesc să redea acest roșu - sunt niste rețete destul de bine ținute de meșterii de la Murano și Veneția - puteam folosi și alte materiale din alte părți, dar nu avem această garanție a stabilității în timp a nuanțelor”.

Din toată iconografia, doar 15% e reprezentată de mozaic cu foiță de aur, bucăți din altar însă sunt în totalitate acoperite cu aur. Peste ele se așeaza încă un strat de sticlă tocmai pentru a proteja aurul.

Ioana Luci, coordonator atelier mozaic: ”Toate aureolele sfinților au aur, în bolta pronaos, la Maica Domnului avem font, în absida de sud la scena Adormirii, la nord la scena Învierii, tot altarul e cu font de aur. Noi, acum 2 sau 3 ani, am fost într-un schimb de experiență să vedem cum se face piatra sticlă, sunt oameni la cuptoare, oameni care taie piatra, care o împachetează, iar noi am văzut cum se face piatra, dar rețeta e strict secretă, nu oricine are acces acolo, nu e ceva comercial”.

Milioanele de pietre ale mozaicului se șlefuiesc rând pe rând

În atelierele din Veneția se prelucrează și foița de aur. Aici se topește, se taie și se lipește pe țesere, adică bucățile de mozaic.

Din Italia, cu transporturi speciale, pietrele ajung colorate în România și sunt prelucrate de cei mai buni 200 de artiști specializați în mozaic.

Daniel Codrescu: ”Aici e depozitul nostru de materiale și aici sunt o parte din paletele de culori pe care le folosim. Noi am mers pe dominant de alb, ne interesează trecerile, nuanțele pe care le folosim în construcția volumetrică a hainelor, elemente descriptive. Aici avem noi lipite pe o plăcuță metalică, facem paletele respective, coduri de culoare și așa mai departe”.

Pe pereții atelierelor sunt imagini cu picturile folosite în iconografia Catedralei. Iar milioanele de pietre se șlefuiesc rând pe rând, cu migală. Înalt de 18 metri și lung de 23, peretele catapetesmei este împodobit în întregime cu 45 de icoane din mozaic în stil bizantin și foiță de aur.

Icoanele înfățișează cele 12 mari praznice împărătești: Nașterea și Botezul Domnului, Schimbarea la Față, Învierea sau Înălțarea, Nașterea Maicii Domnului sau Bunavestire.

Sunt și icoanele sfinților apostoli, printre care Sfântul Apostol Andrei - unul dintre primii ucenici ai lui Iisus, ”cel întâi chemat”, considerat și ocrotitorul României. De altfel, unul dintre cele două hramuri ale catedralei este Sfântul Apostol Andrei.

Pentru catapeteasmă avem undeva la 12 kg de mozaic cu foiță de aur pentru un metru pătrat de icoană. Nu am avut posibilitatea să facem o catapeteasmă din lemn, a trebuit să proiectăm una din beton”.

Corespondent ProTV: ”Pe absida altarului regăsim icoana Maicii Domnului Platytera. Numele ei provine din greacă și înseamnă "Cea mai înaltă decât cerurile". De obicei este plasată pe bolta altarelor pentru a sublinia mijlocirea unică pe care o face Maica Domnului pentru oameni. Are o înălțime de 16 metri și e cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă. În jurul ei sunt Arhanghelii Mihail și Gavriil care o încadrează la fel de înalți ca ea. Figurile au fost desenate, apoi pictate pe un suport de hârtie, peste ele a fost montat mozaicul și stratul de aur. Vedem și veșmântul Maicii ca simbol al iubirii și jertfei și mantia de culoare albastră - simbol al iubirii divine - pentru că l-a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu”.

La icoanele ce înfățișează chipuri, pietricelele folosite sunt și mai mici decât în mod normal. Se lipesc cu o soluție preparată în ateliere doar din făină și apă. Apoi se așează cu penseta pe schema icoanei.

Mozaicul Catedralei Naționale, una dintre cele mai mari compoziții sacre din lume

Deci, într-adevăr e ca un puzzle pentru că suprafața e foarte mare și trebuie împărțită între colegi și trebuie să colaborăm astfel încât să se îmbine piesa pe care o tăiem și o potrivim, cât și locul ca să creeze ansamblul cât mai bine. Avem aici un număr de rânduri pe care le numărăm și pe care le repetăm într-un mod identic în celelalte părți ca să fie simetric”.

Una dintre cele mai grele lucrări a fost „Mahrama Domnului”, cunoscută ca ”Icoana nefăcută cu mâna”, pe o pânză de in și atestată din anul 330 dinainte de Hristos. Se spune că Iisus a trimis acest ștergar pentru a-l vindeca pe Regele Edesei, Turcia de azi. Este considerată temeiul teologic al icoanelor și al artei bizantine.

Daniel Codrescu: ”Practic, prima icoană atestată documentar cu imprimarea chipului Mântuitorului a fost pe acest ștergar și a fost copiată ulterior de alți pictori și s-a transmis până în zilele noastre, ca pe un testament vizual. Și avem această monumentală reprezentare a Sfintei Mahrame și se lucrează la portret și la această draperie, mahrama care va fi ținută de doi îngeri. Pentru Sfânta Mahramă am folosit și aceste elemente de decor care amintesc de mahramele noastre românești tradiționale pentru că am vrut să-i dăm și un caracter local, de obicei în iconografie apar astfel de mici detalii care amintesc de locul în care au fost realizate icoanele precum și de artiștii care au lucrat- e un cod de identificare a pictorilor care au lucrat”.

Când va fi gata, peste doi ani, mozaicul Catedralei va deveni una dintre cele mai mai compoziții sacre din lume, o lucrare ce aparține prezentului, dar și istoriei noastre.

Este o poveste despre măreție, timp și oamenii care pun cu dragoste și migală piatră peste piatră de lumină, pentru ca viitorul să își amintească de rădăcini. 

Cum au fost realizate mozaicurile care acoperă interiorul Catedralei Naționale. Artiștii au folosit o tehnică bizantină veche

Sursa: Pro TV

Etichete: venetia, arta, sticla, piatra, catedrala nationala, mozaic,

Dată publicare: 26-10-2025 08:11

Articol recomandat de sport.ro
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
Citește și...
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Epuizați de așteptare, credincioșii au plâns de emoție la Sfânta Parascheva. ”Mă rog pentru mama mea, să o mai am lângă mine”
Stiri Sociale
Epuizați de așteptare, credincioșii au plâns de emoție la Sfânta Parascheva. ”Mă rog pentru mama mea, să o mai am lângă mine”

Cel mai mare pelerinaj ortodox de la noi a atins marți punctul culminant, odată cu ziua în care este prăznuită Cuvioasa Parascheva. Peste 30.000 de credincioși au participat dimineață la liturghia oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iași.  

Catedrala Mântuirii Neamului, aproape finalizată: icoane, vitralii și adăposturi antiatomice la nivelul minus 16
Stiri actuale
Catedrala Mântuirii Neamului, aproape finalizată: icoane, vitralii și adăposturi antiatomice la nivelul minus 16

Catedrala Mântuirii Neamului este gata să-i primească pe toți cei care vor să viziteze cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume.

Recordul mondial stabilit de Catedrala Mântuirii Neamului. Artiștii lucrează și sâmbăta pentru a termina interiorul
Stiri actuale
Recordul mondial stabilit de Catedrala Mântuirii Neamului. Artiștii lucrează și sâmbăta pentru a termina interiorul

Pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, unde se muncește intens, în vederea sfințirii, din 26 octombrie. Sute de pictori vor lucra inclusiv sâmbăta, pentru a termina interiorul.

În ciuda vremii friguroase, românii şi-au continuat pelerinajul la Catedrala Naţională
Stiri actuale
În ciuda vremii friguroase, românii şi-au continuat pelerinajul la Catedrala Naţională

A treia zi de pelerinaj la Catedrala Naţională şi chiar dacă în Bucureşti este extrem de frig, mii de credincioşi vor cu orice preţ să viziteze lăcaşul de cult şi să se roage în altar.

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”
Stiri externe
Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Octombrie 2025

29:33

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28