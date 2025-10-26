Câți pensionari români primesc indemnizații sociale. Cei mai mulți se află în București și Suceava

Stiri Sociale
26-10-2025 | 13:35
Pensionari
Shutterstock

Numărul pensionarilor care beneficiază de indemnizație socială se apropie de 900.000, în timp ce valoarea acestei indemnizații este de 536 lei, potrivit Casei Naționale de Pensii.

 

autor
Cristian Anton

Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în luna septembrie 2025, de 885.055 persoane, dintre care 837.184 erau pensionari din sistemul public, iar 47.871 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în judeţele: Maramureş (de 625 lei), Hunedoara (603 lei), Bistriţa-Năsăud (598 lei), Cluj (594 lei) şi Prahova (592 lei).

Cei mai mulţi beneficiari ai acestei indemnizaţii erau în Bucureşti, respectiv 39.347, şi în judeţele Suceava (35.217 pensionari), Iaşi (31.390), Dolj (30.070).

În ceea ce priveşte pensionarii agricultori, indemnizaţia socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 358 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în judeţele Ilfov (479 lei), Hunedoara (464 lei) şi în Sectoarele 5 şi 2 ale Capitalei (446 lei, respectiv 444 lei).

Citește și
pensie
Harta pensiilor din România la un an de la „Marea Recalculare” dar pe timp de criză bugetară

Cei mai mulți pensionari agricultori, în Iași, Botoșani și Suceava

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în judeţul Iaşi (4.534 persoane), urmat de judeţele Botoşani (4.212), Suceava (2.694), Vaslui (2.654) şi Olt (2.646).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii şi indemnizaţii, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit "Indemnizaţie socială pentru pensionari", conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Epuizați de așteptare, credincioșii au plâns de emoție la Sfânta Parascheva. ”Mă rog pentru mama mea, să o mai am lângă mine”

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, pensionari, indemnizatii,

Dată publicare: 26-10-2025 13:35

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
GALERIE FOTO S-a lăsat de sport și face o avere pe internet: ”Nu e atât de greu”
Citește și...
Câți pensionari mai are România în septembrie 2025: Pensia medie a ajuns la 2.773 de lei
Stiri Sociale
Câți pensionari mai are România în septembrie 2025: Pensia medie a ajuns la 2.773 de lei

Un număr de 4.692.810 pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulți comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.773 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Harta pensiilor din România la un an de la „Marea Recalculare” dar pe timp de criză bugetară
Stiri Economice
Harta pensiilor din România la un an de la „Marea Recalculare” dar pe timp de criză bugetară

În România există în prezent aproximativ 4,5 milioane de pensionari, care primesc o pensie medie de 2.816 lei, conform celor mai recente date publicate de CNPP. Cifrele arată însă diferențe majore între pensiile din diferitele județe din țară.

Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern
Stiri Economice
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți că, în decembrie 2025, 2.750.000 de pensionari cu venituri de cel mult 2.574 lei vor primi a doua tranșă de 400 lei din ajutorul total de 800 lei oferit anul acesta de Guvern.

România a pierdut peste 50.000 de pensionari într-un an, dar tot există raporturi și de 14 pensionari la 10 salariați
Stiri Sociale
România a pierdut peste 50.000 de pensionari într-un an, dar tot există raporturi și de 14 pensionari la 10 salariați

În trimestrul II al anului, numărul mediu de pensionari a fost de 4,918 milioane persoane, în creştere cu 18.000 de persoane faţă de trimestrul I 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Recomandări
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri
Stiri actuale
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri

Este zi de sărbătoare în Capitală. Astăzi, în sunetul celui mai mare clopot din lume, se sfințește pictura Catedralei Naționale.

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Top citite
1 Horoscop saptamanal
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii care au oportunități financiare în săptămâna 27 octombrie-2 noiembrie 2025
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
3 Focul lui Sumedru
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28