România a pierdut peste 50.000 de pensionari într-un an, dar tot există raporturi și de 14 pensionari la 10 salariați

În trimestrul II al anului, numărul mediu de pensionari a fost de 4,918 milioane persoane, în creştere cu 18.000 de persoane faţă de trimestrul I 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Pensia medie lunară a fost de 2.932 lei, în creṣtere cu 0,5% faṭă de trimestrul precedent.

”În trimestrul II 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4.918.000 persoane, în creştere cu 18.000 persoane faţă de trimestrul I 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.562.000 persoane, în creştere cu 19.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. - plătite de casele de pensii) a fost de 2.932 lei, în creṣtere cu 0,5% faṭă de trimestrul precedent”, arată datele INS.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.813 lei, iar pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit) a reprezentat 59,6% din câştigul salarial mediu net (59% în trimestrul precedent).

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 99,5%.

Trimestrul II 2025 comparativ cu trimestrul II 2024

Comparativ cu trimestrul II al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 53.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 37.000 persoane.

Pensia medie lunară şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 20,8%, respectiv cu 22,7%.

Trimestrul II 2025 comparativ cu trimestrul I 2025

Numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 18.000 persoane faţă de trimestrul precedent, de asemenea numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în creştere cu 19.000 persoane.

Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,5% ṣi respectiv cu 0,1%.

Trimestrul II 2025

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,8%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,5% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%.

În categoria pensionarilor de asigurări sociale, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate parţial, cu o pondere de 2,2% şi pensionarii cu pensii anticipate, a căror pondere a fost de 0,1%.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti şi în judeṭul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.321 de lei (2.228 lei în judeṭul Botoşani, 2.265 lei în judeṭul Vrancea şi 2.281 lei în judeţul Giurgiu faţă de 3.549 lei în Municipiul Bucureşti, 3.505 lei în judeṭul Hunedoara ṣi 3.325 lei în judeṭul Braşov).

Din punct de vedere al numărului de pensionari, cei mai mulţi se regăsesc în categoria pensii pentru limită de vârstă (1.762.000 persoane bărbaţi şi 2.170.000 persoane femei), majoritatea fiind pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1.451.000 persoane bărbaţi (82,3% din totalul bărbaţilor pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1.712.000 persoane femei (78,9% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Pensia femeilor este mai mică decât cea a bărbaților

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaţilor în cazul principalelor categorii de pensii, chiar şi pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaţilor. Astfel, în cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,2% din cea a bărbaţilor, în cadrul acestei categorii înregistrându-se şi cea mai mare disparitate, în cazul pensiei medii pentru stagiu incomplet de cotizare, pensia medie a femeilor reprezentând doar 48,7% din cea a bărbaţilor.

Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor şi bărbaţilor se regăsesc la categoria pensiei anticipate (3.796 lei pentru femei faţă de 4.111 lei pentru bărbaţi).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale, în trimestrul II 2025, a fost de 913.100 persoane, din care:

- 831.400 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,2% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat;

- 77.800 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 61,1% din totalul pensionarilor agricultori;

- 3.900 persoane din sistemul militar, reprezentând 1,8% din totalul pensionarilor militari.

