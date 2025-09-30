Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern

30-09-2025 | 15:08
pensionari
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți că, în decembrie 2025, 2.750.000 de pensionari cu venituri de cel mult 2.574 lei vor primi a doua tranșă de 400 lei din ajutorul total de 800 lei oferit anul acesta de Guvern.

Aura Trif

”2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranşă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an. Avem aceşti bani în buget şi vor ajunge la cei care sunt cei mai afectaţi în această perioadă”, anunţă ministrul Muncii, Florin Manole, pe Facebook.

”Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret, în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită”, mai spune ministrul Muncii.

Categoria de pensionari care nu primește ajutor de la stat

În cazul persoanelor care au ieșit la pensie după 1 aprilie, banii se vor acorda în decembrie, dar jumătate din sumă. Ministrul de finanțe a anunțat că măsura va costa statul în jur de 2 miliarde de lei.

Sunt și excepții, adică categorii de pensionari care nu vor primi ajutorul, chiar dacă se încadrează la cuantumul pensiei. „Persoanele care au locul de şedere/reşedinţa obișnuită în străinătate nu beneficiază de sprijinul financiar prevăzut la articolul 1” se precizează în proiectul de OUG.

În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaş, sprijinul financiar prevăzut la art. 1 se acordă fiecărui urmaş în parte.

