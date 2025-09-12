Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

12-09-2025 | 10:53
pensionari
Inquam Photos / Octav Ganea

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Adrian Popovici

În România au fost aproximativ 4,9 milioane de pensionari, în creștere cu 18.000 între trimestrul I și II din 2025. În medie, aceștia au primit indemnizații de 2932 lei , în creṣtere cu 0,5% faṭă de trimestrul precedent, arată datele INS.

Cu toate acestea, cifrele Institutului Național de Statistică, arată diferențe semnificative între pensiile medii plătite în județele din România. Astfel, între București și Botoșani diferența între indemnizațiile medii este de aproximativ 40%. Astfel, în Capitală vorbim despre venituri medii de 3.549 lei, asta în timp ce în județul din Moldova vorbim despre doar 2.228 lei.

„Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.321 de lei (2.228 lei în judeṭul Botoșani, 2265 lei în judeṭul Vrancea și 2.281 lei în județul Giurgiu faţă de 3.549 lei în Municipiul Bucureşti, 3.505 lei în judeṭul Hunedoara ṣi 3.325 lei în judeṭul Brașov)”, arată INS.

arme bulgaria
Industria apărării a devenit principalul motor de creștere economică a Bulgariei: 4% din PIB, majorări de salarii și pensii

Raportul pensionari-angajați

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,8%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,0%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,5% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%. În categoria pensionarilor de asigurări sociale, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate parţial, cu o pondere de 2,2% şi pensionarii cu pensii anticipate, a căror pondere a fost de 0,1%.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București şi în judeṭul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariați în judeţul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui.

Din punct de vedere al numărului de pensionari, cei mai mulți se regăsesc în categoria pensii pentru limită de vârstă (1,762 milioane de bărbați și 2,17 milioane de femei, majoritatea fiind pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1,45 milioane de bărbați (82,3% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă), respectiv 1,71 milioane de persoane femei (78,9% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaților în cazul principalelor categorii de pensii, chiar și pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților.

În cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,2% din cea a bărbaților, în cadrul acestei categorii înregistrându-se și cea mai mare disparitate, în cazul pensiei medii pentru stagiu incomplet de cotizare, pensia medie a femeilor reprezentând doar 48,7% din cea a bărbaților. Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor şi bărbaţilor se regăsesc la categoria pensiei anticipate (3.796 lei pentru femei faţă de 4.111 lei pentru bărbaţi).

Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

