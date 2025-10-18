Câți pensionari mai are România în septembrie 2025: Pensia medie a ajuns la 2.773 de lei

Stiri Sociale
18-10-2025 | 11:42
pensionari
Inquam Photos / Octav Ganea

Un număr de 4.692.810 pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulți comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.773 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

autor
Mihai Niculescu

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,012 miliarde lei, o sumă semnificativă care reprezintă o parte importantă din cheltuielile bugetului de stat, transmite Agerpres.

Disparități majore: De la 718 lei în agricultură la 3.774 lei pentru pensiile anticipate

Statisticile CNPP arată diferențe substanțiale între diferitele categorii de pensionari, evidențiind inechitățile din sistemul de pensii românesc.

Din totalul pensionarilor, 544.016 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de doar 718 lei - cu mult sub pragul sărăciei și aproape de patru ori mai mică decât pensia medie națională.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.767.083 de persoane, dintre care 2.153.359 femei, în timp ce pensia medie era de 3.102 de lei.

Citește și
pensionari
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern

Această categorie reprezintă aproximativ 80% din totalul pensionarilor și beneficiază de pensii cu 12% mai mari decât media națională.

Pensii anticipate: Cele mai mari pensii

Pensie anticipată au primit, în septembrie 2025, un număr de 2.945 de persoane, cu o pensie medie de 3.774 de lei - cea mai mare dintre toate categoriile.

Pensie anticipată parțială au primit 76.386 de persoane, cu o pensie medie de 2.680 de lei.

Pensii de invaliditate: Sub pragul sărăciei

Pensie de invaliditate au primit 402.382 de persoane, cu o pensie medie de doar 1.108 lei, dintre care 45.960 de persoane pentru gradul I de invaliditate, cu o pensie medie de 967 lei.

Aceste sume sunt dramatice, în special pentru persoanele cu dizabilități severe care au cheltuieli medicale și de îngrijire suplimentare.

În septembrie 2025, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 443.916 persoane, cu o pensie medie de 1.500 lei.

Un număr infim de 98 pensionari au primit ajutor social, cu o medie de 540 de lei.

Analiza disparităților

Datele CNPP evidențiază inechități majore în sistemul de pensii:

Raportul între cea mai mare și cea mai mică pensie:

  • Pensia anticipată (3.774 lei) este de 5,25 ori mai mare decât pensia agricolă (718 lei)

  • Pensia la limita de vârstă (3.102 lei) este de 4,3 ori mai mare decât pensia agricolă

  • Pensia agricolă este cu 74% mai mică decât pensia medie națională

Creșterea numărului de pensionari

Creșterea cu 3.548 de pensionari față de luna precedentă reflectă:

  • Îmbătrânirea populației României

  • Intrarea în pensie a noilor generații

  • Scăderea forței de muncă active

Această tendință pune presiune crescândă asupra sistemului de pensii și asupra bugetului de stat.

Sursa: Pro TV

Etichete: Casa de pensii, pensionari, pensii,

Dată publicare: 18-10-2025 11:34

Articol recomandat de sport.ro
FOTO "Arăți fantastic! Ce mănânci ca să te menții în formă?" Mădălina Florea a rupt tăcerea
FOTO "Arăți fantastic! Ce mănânci ca să te menții în formă?" Mădălina Florea a rupt tăcerea
Citește și...
Harta pensiilor din România la un an de la „Marea Recalculare” dar pe timp de criză bugetară
Stiri Economice
Harta pensiilor din România la un an de la „Marea Recalculare” dar pe timp de criză bugetară

În România există în prezent aproximativ 4,5 milioane de pensionari, care primesc o pensie medie de 2.816 lei, conform celor mai recente date publicate de CNPP. Cifrele arată însă diferențe majore între pensiile din diferitele județe din țară.

Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern
Stiri Economice
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți că, în decembrie 2025, 2.750.000 de pensionari cu venituri de cel mult 2.574 lei vor primi a doua tranșă de 400 lei din ajutorul total de 800 lei oferit anul acesta de Guvern.

România a pierdut peste 50.000 de pensionari într-un an, dar tot există raporturi și de 14 pensionari la 10 salariați
Stiri Sociale
România a pierdut peste 50.000 de pensionari într-un an, dar tot există raporturi și de 14 pensionari la 10 salariați

În trimestrul II al anului, numărul mediu de pensionari a fost de 4,918 milioane persoane, în creştere cu 18.000 de persoane faţă de trimestrul I 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Recomandări
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Stiri actuale
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28