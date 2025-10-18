Câți pensionari mai are România în septembrie 2025: Pensia medie a ajuns la 2.773 de lei

Un număr de 4.692.810 pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulți comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.773 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,012 miliarde lei, o sumă semnificativă care reprezintă o parte importantă din cheltuielile bugetului de stat, transmite Agerpres.

Disparități majore: De la 718 lei în agricultură la 3.774 lei pentru pensiile anticipate

Statisticile CNPP arată diferențe substanțiale între diferitele categorii de pensionari, evidențiind inechitățile din sistemul de pensii românesc.

Din totalul pensionarilor, 544.016 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de doar 718 lei - cu mult sub pragul sărăciei și aproape de patru ori mai mică decât pensia medie națională.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.767.083 de persoane, dintre care 2.153.359 femei, în timp ce pensia medie era de 3.102 de lei.

Această categorie reprezintă aproximativ 80% din totalul pensionarilor și beneficiază de pensii cu 12% mai mari decât media națională.

Pensii anticipate: Cele mai mari pensii

Pensie anticipată au primit, în septembrie 2025, un număr de 2.945 de persoane, cu o pensie medie de 3.774 de lei - cea mai mare dintre toate categoriile.

Pensie anticipată parțială au primit 76.386 de persoane, cu o pensie medie de 2.680 de lei.

Pensii de invaliditate: Sub pragul sărăciei

Pensie de invaliditate au primit 402.382 de persoane, cu o pensie medie de doar 1.108 lei, dintre care 45.960 de persoane pentru gradul I de invaliditate, cu o pensie medie de 967 lei.

Aceste sume sunt dramatice, în special pentru persoanele cu dizabilități severe care au cheltuieli medicale și de îngrijire suplimentare.

În septembrie 2025, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 443.916 persoane, cu o pensie medie de 1.500 lei.

Un număr infim de 98 pensionari au primit ajutor social, cu o medie de 540 de lei.

Analiza disparităților

Datele CNPP evidențiază inechități majore în sistemul de pensii:

Raportul între cea mai mare și cea mai mică pensie:

Pensia anticipată (3.774 lei) este de 5,25 ori mai mare decât pensia agricolă (718 lei)

Pensia la limita de vârstă (3.102 lei) este de 4,3 ori mai mare decât pensia agricolă

Pensia agricolă este cu 74% mai mică decât pensia medie națională

Creșterea numărului de pensionari

Creșterea cu 3.548 de pensionari față de luna precedentă reflectă:

Îmbătrânirea populației României

Intrarea în pensie a noilor generații

Scăderea forței de muncă active

Această tendință pune presiune crescândă asupra sistemului de pensii și asupra bugetului de stat.

