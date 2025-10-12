Speranța de viață a revenit la nivelurile dinaintea pandemiei. Oamenii trăiesc în medie cu 20 de ani mai mult ca în 1950

12-10-2025
oameni pe strada, bucuresti, piata victoriei
Speranţa de viaţă la nivel global a revenit în 2023 la nivelurile înregistrate înainte de pandemia de Covid-19, crescând la 76,3 ani pentru femei şi 71,5 ani pentru bărbaţi, conform Global Burden of Disease, studiu de lungă durată privind mortalitatea.

Cristian Anton

Din 1950, speranţa de viaţă a crescut cu peste 20 de ani pentru ambele sexe.

Totuşi, în timp ce ratele mortalităţii au scăzut în general, decesele în rândul adolescenţilor şi tinerilor adulţi din America de Nord şi de Sud au crescut, în principal din cauza sinuciderilor şi a consumului de droguri sau alcool, au constatat cercetătorii conduşi de Christopher Murray de la Universitatea Washington din Seattle.

Datele au apărut duminică în revista ştiinţifică The Lancet. Noua analiză are la bază 310.000 de surse de date din întreaga lume, estimările fiind produse pentru 204 de ţări şi teritorii.

La nivel global, speranţa de viaţă a femeilor a crescut de la 51,2 ani în 1950 la 76,3 ani în 2023, iar cea a bărbaţilor de la 47,9 la 71,5 ani.

Conform unei estimări publicate în luna mai, pe baza datelor studiului, bărbaţii născuţi începând cu 2050 vor câştiga în medie 4,9 ani de viaţă, comparativ cu 4,2 ani pentru femei.

Speranța de viață variază de la 83 de ani în țările bogate, la 62 de ani în Africa

Speranţa de viaţă continuă să varieze foarte mult, de la aproximativ 83 de ani pentru ambele sexe în ţările cu venituri mari la aproximativ 62 de ani în Africa Subsahariană.

Covid-19, principala cauză de deces la nivel mondial în 2021, a scăzut pe locul 20 în 2023. Cardiopatia ischemică, sau reducerea fluxului sanguin către inimă, a fost principala cauză de deces, urmată de accident vascular cerebral şi boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

Alte cauze principale de deces au fost infecţiile căilor respiratorii inferioare, tulburările neonatale, boala Alzheimer, cancerul pulmonar, diabetul şi boala renală cronică.

Sursa: Agerpres

