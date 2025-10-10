Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Persoanele de peste 60 de ani, dornice să se angajeze

Nu tinerii se înghesuie să-și caute de lucru, ci oamenii ajunși la vârsta pensionării. La Bursa Națională a locurilor de muncă pentru absolvenți, cei mai mulți vizitatori au fost persoane de peste 50 sau 60 de ani, dornice să-și completeze veniturile.

Cele mai multe slujbe disponibile: paznici de magazin sau lucrători în construcții.

Corespondent PROTV: „La București, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți a însumat 10.300 de slujbe. Și dacă este să ne gândim că în Capitală sunt aproape 7.000 de șomeri și că fluxul de vizitatori a fost foarte intens până acum, am putea crede că fiecare își găsește un loc de muncă și mai și rămân. Doar că lucrurile nu stau chiar așa, pentru că angajatorii vor oameni tineri și în putere, care să facă față și joburilor de forță. Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru protecție și pază – aproape 60% – urmate de construcții, industrie, prelucrare și vânzare. Totuși, problema este că, dintre cei care au venit aici în căutare, majoritatea au peste 50 de ani și au lucrat până acum în domenii care nu se mai cer. Unii au fost pielari, alții bijutieri. Dacă e să ne gândim la salarii și beneficii, cele mai multe pleacă de la salariul minim pe economie. Câteva au tichete de masă incluse și apoi bonusuri, în funcție de performanță. Acum, dacă vorbim de extremele celor care au sosit aici, am văzut un domn de 75 de ani, de mult la pensie, care voia acum să-și rotunjească veniturile, dar și o tânără de 16 ani, elevă în clasa a IX-a, care voia să devină barman.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













