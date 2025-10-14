Harta pensiilor din România la un an de la „Marea Recalculare”. Unde sunt cei mai bogați pensionari din țară

14-10-2025 | 13:12
pensie
În România există în prezent aproximativ 4,5 milioane de pensionari, care primesc o pensie medie de 2.816 lei, conform celor mai recente date publicate de CNPP. Cifrele arată însă diferențe majore între pensiile din diferitele județe din țară.

Mihaela Ivăncică

Municipiul București se află detașat pe primul loc în topul pensiilor din România. Aici, pensia medie a fost de 3.564 lei în septembrie, cu mult peste media națională (2.816 lei).

Situația pe sectoare poate fi vizionată AICI.

Pe locul al doilea se află județul Hunedoara, unde pensia medie atinge 3.505 lei pe lună.

Brașovul ocupă poziția a treia, cu o pensie medie de 3.325 de lei, urmat de Gorj, unde pensionarii primesc în medie 3.250 de lei.

În top se regăsește și Galați, cu o pensie medie de 3.024 de lei lunar.

Județele care se află la polul opus

Botoșaniul se află pe ultimul loc în clasamentul pensiilor, cu o medie de doar 2.230 de lei lunar.

Vrancea urmează în acest clasament, cu o pensie medie de 2.266 lei, în timp ce Giurgiu înregistrează o medie de 2.278 lei.

În partea de jos a clasamentului se regăsesc și Suceava, cu 2.362 lei, respectiv Satu Mare, unde pensia medie este de 2.367 de lei pe lună.

Diferența dintre județele cu cele mai mari și cele mai mici pensii depășește 1.300 de lei lunar, reflectând dezechilibrele economice regionale.

Un an de la marea recalculare a pensiilor

Peste 3,8 milioane de pensii (82,56%) au fost majorate în 2024 în urma procesului de recalculare, cea mai amplă reformă a sistemului public de pensii, iar creşterea medie pentru pensionarii care au beneficiat de majorări a fost de 622 de lei, relatează Agerpres.

Procesul de recalculare a vizat recalcularea tuturor pensiilor în plată, la data de 31 august 2024, impactând circa 4,6 milioane de pensionari.

În ianuarie 2024, pensiile au fost indexate cu 13,8%, rata inflaţiei pe anul 2022. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, declara în 28 februarie că este prima dată când, în acelaşi an, au loc o majorare a pensiilor şi o recalculare a acestora.

Astfel, după ce în ianuarie 2024 pensiile tuturor românilor au fost majorate cu 13,8%, acestea urmau să se plătească recalculate în luna septembrie.

La data de 14 august, premierul Marcel Ciolacu anunţa că deciziile de recalculare a pensiilor urmau să plece către toţi pensionarii, conform planului, menţionând că 3,8 milioane de pensii cresc, iar majorarea medie este de aproape 27%. Totodată, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a precizat că cei mai mulţi pensionari vor câştiga şi nimeni nu pierde.

La 22 august, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, afirma în cadrul unei conferinţe de presă că se impune revizuirea deciziilor de recalculare a pensiilor în 1.090 de cazuri, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii emise până la acel moment.

În 3 septembrie, ministrul Muncii a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, că 3,8 milioane de pensii (aproximativ 82,5%) au crescut la recalculare, iar pentru 13,8% se vor majora la 1 ianuarie 2025, când avea loc prima indexare a valorii punctului de referinţă, conform legii.

După un an de întârzieri, au început plățile din a doua etapă a recalculării pensiilor. Vârstnicii care de-a lungul carierei au muncit peste program, au primit sporuri, prime sau al 13-lea salariu, vor lua bani în plus. Potrivit datelor oficiale, creșterea medie este de 100 de lei. Până în acest moment au fost verificate și date în plată peste 100.000 de dosare.

De asemenea, Guvernul a decis la finalul anului 2024 să înghețe salariile la stat și pensiile începând cu 2025, dar și să elimine facilitățile fiscale de care beneficiau angajații din IT, agricultură și construcții.  

Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 400 lei

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, declara la finalul lunii august 2025 că pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în luna decembrie sprijinul financiar de 400 lei.

"2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranşă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an. Avem aceşti bani în buget şi vor ajunge la cei care sunt cei mai afectaţi în această perioadă. Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită", a scris ministrul Muncii pe Facebook.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu suma de 3,062 miliarde de lei, iar veniturile la bugetului asigurărilor pentru şomaj vor creşte cu 287,307 milioane de lei, potrivit proiectului de Ordonanţă de Urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025 publicat, luni, de Ministerul Finanţelor (MF).

"La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune: majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 3.062.393 mii lei, prin: majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 3.040.860 mii lei datorată diminuării veniturilor curente cu suma de 697.805 mii lei şi majorării subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu 3.738.665 mii lei; majorarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 21.533 mii lei", se menţionează în nota de fundamentare.

În proiect se menţionează modificarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii cu suma de 3,04 miliarde de lei prin diminuarea cheltuielilor la titlul "Cheltuieli de personal" cu 28,68 milioane de lei şi majorarea cheltuielilor la titlul "Bunuri şi servicii" cu suma de 20,91 milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare transmiterii drepturilor de pensie către beneficiari până la finele anului.

