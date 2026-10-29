Membrii FSSR afirmă, joi, într-o postare pe Facebook, ca o „concluzie informală” a dezbaterilor pe tema legii salarizării, că dacă la 1 ianuarie 2027 nu va fi intrată în vigoare o nouă lege a salarizării, atunci respingerea proiectului, din vară, poate fi interpretată „legitim” ca „luptă împotriva creşterilor salariale”, scrie News.ro.

„Dacă la 1 ianuarie 2027 nu avem intrată în vigoare o nouă lege a salarizării sau o formă de creştere a veniturilor salariale atunci respingerea proiectului legii salarizării din această vară poate fi interpretată legitim ca luptă împotriva creşterilor salariale”, se arată în postarea FSSR.

Potrivit liderilor sindicali din sănătate, „singurul sens al opoziţiei” la proiectul legii salarizării era „o lege mai bună”.

„Dacă cei care promiteau atunci o lege mai bună ratează s-o iniţieze, odată ajunşi la putere, atunci scopul acelor demersuri devine vizibil ca împotrivire faţă de creşterea veniturilor salariale”, mai spun reprezentanţii federaţiei sindicale.

Ce au cerut Guvernului Niculescu

Cu câteva zile în urmă, reprezentanţii FSSR au cerut Guvernului condus de Luca Niculescu să construiască legea salarizării împreună cu angajaţii din sănătate, „cei care o vor trăi”, „pe baza dovezilor, nu împotriva lor”. Sindicaliştii considerau că noua lege „ar trebui orientată către corectarea prioritară a inechităţilor, clarificarea grilelor şi a sporurilor şi protejarea drepturilor legal datorate”.

"Avem un Guvern, avem un program de guvernare care promite o lege construită împreună cu sindicatele şi avem un ministru al sănătăţii care a spus public că niciun venit din sănătate nu trebuie să scadă. Ceea ce lipseşte este ca această lege să fie scrisă, de la primul articol, împreună cu cei care o vor trăi", afirmau reprezentanţii FSSR.