Vitamina D și Alzheimerul. Ce au descoperit oamenii de știință
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Nivelul vitaminei D la vârsta mijlocie ar putea influența sănătatea creierului peste ani.
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Un studiu recent a descoperit că persoanele care aveau mai multă vitamina D în sânge în jurul vârstei de 39 de ani prezentau, aproximativ 16 ani mai târziu, mai puține acumulări de proteină tau în creier, unul dintre markerii asociați bolii Alzheimer.
Cercetarea, publicată în revista Neurology Open Access, a fost realizată de o echipă internațională de oameni de știință, coordonată de cercetători de la Universitatea din Galway, Irlanda.
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