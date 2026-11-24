Lista medicamentelor gratuite și compensate se extinde cu 41 de tratamente noi. Pentru ce boli sunt
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, introducerea a 41 de noi medicamente în lista celor gratuite şi compensate şi extinderea accesului la alte cinci medicamente.
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„Introducem alte 41 de medicamente noi în lista medicamentelor gratuite şi compensate şi extindem accesul la alte 5 medicamente, astfel încât mai mulţi pacienţi să poată beneficia de tratamente decontate de stat! Este cea de-a treia actualizare a listei medicamentelor gratuite şi compensate pe care o iniţiez în ultimele 12 luni, ajungând la un total de 97 de molecule noi şi 34 de extinderi ale indicaţiilor terapeutice pentru medicamente deja cunoscute”, a transmis, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Pentru ce boli sunt tratamentele
Potrivit acestuia, proiectul de act normativ, pus în transparenţă decizională, prevede extinderea opţiunilor terapeutice pentru numeroase afecţiuni:
Oncologie şi hematologie oncologică – se introduc noi tratamente pentru cancerul pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial şi de col uterin, precum şi pentru pacienţii cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută şi anumite forme de limfom.
”Introducem şi prima terapie ţintită pentru pacienţii cu tumori desmoide. O nouă opţiune de tratament pentru pacienţii cu această afecţiune rară, pentru care alternativele terapeutice sunt limitate”, a precizat ministrul.
Boli rare – se introduce o terapie pentru copiii cu distrofie musculară Duchenne
”Introducem, de asemenea, noi tratamente pentru boala Pompe, fenilcetonurie şi amiloidoza ereditară”, a transmis ministrul.
Cardiologie – noi tratamente pentru cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemia familială homozigotă şi hipertensiunea arterială pulmonară.
Neurologie – se extind opţiunile de tratament pentru pacienţii cu anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament şi miastenie gravis generalizată.
Endocrinologie şi pediatrie – noi tratamente pentru deficitul de hormon de creştere, inclusiv la copii şi adolescenţi, dar şi pentru hipoparatiroidismul cronic şi sindromul Cushing.
Nefrologie – se extinde accesul la tratament pentru pacienţii cu afecţiuni renale cronice, inclusiv cele asociate diabetului zaharat de tip 2.
Gastroenterologie şi hepatologie – noi tratamente pentru colita ulcerativă şi colangita biliară primară.
Boli infecţioase şi transplant – noi terapii pentru pacienţii cu HIV, dar şi tratamente pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor cu citomegalovirus la pacienţii care au beneficiat de transplant.
„Extindem, de asemenea, accesul la tratament pentru pacienţii cu imunodeficienţe secundare, inclusiv pentru copii. Pentru alte 9 medicamente deja compensate, luăm măsuri pentru a asigura continuitatea tratamentului. Acestea sunt utilizate în tratarea unor afecţiuni precum insuficienţa cardiacă, scleroza multiplă, hepatita C, dermatita atopică, depresia rezistentă la tratament şi afecţiunile oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic”, arată ministrul.
Pentru pacienţii cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), se reduce costul unuia dintre tratamentele destinate acestei afecţiuni.
„Dacă până acum statul suporta 50% din preţul de referinţă al medicamentului, de acum va suporta 90%. În premieră, includem în Programul naţional de tratament pentru boli rare mucopolizaharidoza de tip VI (sindromul Maroteaux-Lamy), asigurând pacienţilor accesul la terapia de substituţie enzimatică. Doar prin astfel de măsuri concrete putem îmbunătăţi accesul oamenilor la tratament”, a mai transmis Rogobete.
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