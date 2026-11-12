Sindicaliştii din asistenţa socială şi protecţia copilului consideră inacceptabilă această amânare şi cer accelerarea negocierilor pentru adoptarea legii în prima jumătate a anului 2027, scrie news.ro.

„Considerăm această nouă amânare drept inacceptabilă şi o dovadă a lipsei de voinţă politică în rezolvarea inechităţilor salariale majore din sistemul bugetar. Deşi adoptarea acestei legi a reprezentat un angajament asumat inclusiv prin programul de guvernare şi un jalon esenţial ratat anterior, Executivul alege din nou să împingă reforma salarială într-un orizont de timp îndepărtat”, se arată într-un comunicat de presă al federaţiei.

Sindicaliştii reclamă pierderea puterii de cumpărare şi inechităţile salariale

Sindicaliştii îşi argumentează punctul de vedere în primul rând prin erodarea puterii de cumpărare, arătând că angajaţii din sistemul naţional de asistenţă socială „nu mai pot suporta povara inflaţiei şi a creşterii costului vieţii” în aşteptarea unor „promisiuni amânate” cu încă un an.

„Stabilirea bugetului pentru anul 2027 fără o viziune clară asupra grilelor de salarizare condamnă sute de mii de lucrători la îngheţarea veniturilor”, adaugă sursa citată.

Apoi, sindicaliştii reclamă „adâncirea inechităţilor din sistem”, apreciind că actuala lege a salarizării (Legea nr. 153/2017) este „complet bulversată de excepţii, plafonări şi sporuri calculate la niveluri istorice”.

„Amânarea aplicării până în 2028 a unei legi noi de salarizare perpetuează discriminările între angajaţi cu aceeaşi pregătire şi responsabilitate”, subliniază sursa citată.

Sindicaliştii avertizează asupra exodului angajaţilor

Liderii sindicali mai reclamă lipsa unui dialog social „autentic”.

„Nu putem accepta ca proiectul legii salarizării să nu fie tratat cu prioritate pe agenda Guvernului, având în vedere că de 4 ani se amână elaborarea acesteia! Dialogul social trebuie să aibă loc din timp şi să fie bazat pe cifre şi grile concrete, nu sub diverse presiuni”, afirmă aceştia.

De asemenea, liderii FNS Pro.Asist avertizează asupra riscului colapsului resurselor umane, în contextul în care lipsa de predictibilitate salarială „accelerează exodul salariaţilor din sectorul de Asistenţă Socială şi demotivează personalul existent, afectând direct calitatea serviciilor oferite”.

„Reamintim că deficitul de personal din sistem este la acest moment de 40%”, afirmă sindicaliştii.

Ce solicită Federaţia Pro.Asist Guvernului

În acest context, FNS „Pro.Asist” solicită public ministrului Muncii şi Guvernului stabilirea unui calendar „ferm şi accelerat” pentru finalizarea şi adoptarea legii salarizării în prima jumătate a anului 2027, cu aplicare imediată, convocarea de urgenţă a grupurilor de lucru cu partenerii sociali reprezentativi pentru negocierea grilelor de salarizare şi a coeficienţilor de ierarhizare şi identificarea unor măsuri tranzitorii de compensare a veniturilor angajaţilor pentru anul 2027, până la intrarea în vigoare a noii legi.

„Avertizăm factorii de decizie că răbdarea angajaţilor din sectorul de asistenţă socială a ajuns la limită. În lipsa unui răspuns concret şi a deschiderii reale către negociere în cel mai scurt timp, FNS «PRO. ASIST» va recurge la declanşarea acţiunilor de protest”, conchid liderii sindicali.