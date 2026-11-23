Ministrul a mai spus că o altă temă a fost referitoare la salariul minim pe economie, iar PSD s-a angajat să continue din punct de vedere politic discuţiile, în momentul în care va cunoaşte situaţia bugetului, relatează News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut luni o întâlnire cu delegaţia confederaţiilor sindicale, la Parlament.

”Am avut astăzi la grupul parlamentar de la Camera Deputaţilor al Partidului Social-Democrat o întâlnire cu reprezentanţii celor cinci confederaţii sindicale. Evident, având în vedere diversitatea domeniilor reprezentate, am avut, pe de-o parte, discuţii punctuale despre anumite domenii, educaţie, agricultură, sănătate, ordine publică, dar şi discuţii referitoare la teme transversale, la teme de interes comun pentru toate confederaţiile sindicale. Dintre acestea aş enumera tema legii salarizării, despre care avem o înţelegere comună a faptului că discuţiile vor fi reluate la începutul anului viitor, că ele vor fi făcute, citez, fără grabă, astfel încât forma finală să fie una consensuală şi una care să asigure predictibilitate şi încredere pentru lucrătorii din sistemul public, indiferent că vorbim de sănătate, educaţie, ordine publică, administraţie şi aşa mai departe”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, după discuţia PSD cu sindicatele.

El a precizat că o altă temă a fost referitoare la salariul minim pe economie.

”Partidul Social Democrat s-a angajat să continue din punct de vedere politic discuţiile, în momentul în care vom cunoaşte situaţia bugetului şi angajamentele pe care ni le vom putea lua pentru următorul an bugetar”, a menţionat Florin Manole.

Ministrul Muncii a mai arătat că s-a discutat şi despre nevoia indexării majorării pensiilor conform legislaţiei în vigoare.

”Aici, evident, n-a fost nicio diferenţă de opinie între noi şi reprezentanţii confederaţiilor sindicale”, a adăugat el.

Manole a subliniat că discuţiile au vizat şi revizuirea finanţării în sistemul de educaţie şi anumite subiecte punctuale, precum plata cu ora, norma didactică.

”Am convenit să comunicăm constant pe fiecare dintre ele şi cu siguranţă mai multe angajamente ne vom putea lua în momentul în care vom începe discuţia despre bugetul pentru 2027 pentru că, aşa cum am spus în repetate ori, este nevoie să luăm măsuri care să sprijine şi puterea de cumpărare a cetăţenilor şi economia, dar în acelaşi timp trebuie să avem şi toată dedicarea pentru respectarea angajamentelor referitoare la ţinta de deficit, angajamente pentru care toată lumea e decisă să meargă pe aceeaşi linie şi tocmai de aceea există această prelungire a discuţiilor până când nu vom avea cifrele pentru bugetul pe anul viitor”, a menţionat Manole.

Ministrul Muncii a precizat că sunt două aspecte referitoare la taxarea pe muncă, aduse în atenţie în mod recurent de către confederaţii sindicale sau patronale.

”Primul aspect, întotdeauna dinspre sindicate, ţine de trecerea contribuţiilor în mod treptat, într-o perioadă mai lungă de timp, dinspre angajator pentru echilibrarea sarcinii fiscale. A doua temă este scăderea impozitării pe muncă. Propunerea aceasta ne-a venit de la IMM România, inclusiv la ultima discuţie referitoare la salariul minim care a fost la Ministerul Muncii vinerea trecută. (..) Eu am spus în mod repetat că am toată deschiderea, cu sindicate şi patronate la masă, să găsim orice soluţie consensuală care, pe de o parte, să aducă o protejare a puterii de cumpărare a lucrătorilor, pe de altă parte, pe cât posibil, să nu aducă o sarcină în plus pentru mediul economic”, a menţionat Manole.

Florin Manole a mai spus că ”jumătatea anului crede că este un obiectiv ambiţios”, pentru aplicarea legii salarizării.

”Nu aş putea să vă spun acum cu certitudine când va începe aplicarea, pentru că va depinde foarte mult de intensitatea discuţiilor şi capacitatea de a face consens. Sunt foarte optimist şi am simţit şi dinspre sindicate toată deschiderea pentru a găsi o soluţie mulţumitoare. Vă reamintesc că anteriorul proiect s-a discutat într-un moment în care, din acel motiv, aveam grevă în sănătate şi o perspectivă sumbră despre grevă în educaţie. Sunt foarte optimist că aşa ceva nu se va repeta, dar nu aş putea să vă dau acum un termen.

Pot să vă spun însă, evident, că vom respecta prevederea din programul de guvernare care spune că în 2027 trebuie să o avem făcută. Este într-adevăr un termen foarte larg, dar este un termen foarte larg datorat tocmai nevoii de a gestiona eventuale tensiuni sociale”, a precizat Manole.

”Nu avem nevoie şi nici sindicatele nu ne-au spus că şi-ar dori o lege cu orice preţ. Ne dorim o lege care să mulţumescă pe cei care lucrează în sănătate, educaţie şi aşa mai departe”, a adăugat el.