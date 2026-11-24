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Un nou studiu sugerează că acumularea proteinei tau, strâns asociată cu boala Alzheimer, poate să contribuie la agravarea simptomelor depresive la persoanele vârstnice, relatează Science Daily, potrivit Agerpres.

Studiul, publicat în The Journal of Neuroscience (JNeurosci), a fost condus de Teodora Markova de la Universitatea Brandeis din Statele Unite. Echipa sa a investigat modul în care nivelurile de proteină tau se raportează la depresie în timpul procesului normal de îmbătrânire şi la persoanele care se confruntă cu dificultăţi cognitive (de memorie, atenţie şi gândire) asociate cu boala Alzheimer.

Pentru a investiga această legătură, cercetătorii au analizat informaţii provenite din cadrul proiectului de cercetare "Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative", care monitorizează schimbările în starea de sănătate a creierului de-a lungul timpului. Datele au inclus bărbaţi şi femei în vârstă, dintre care unii cu dificultăţi cognitive, iar alţii cu abilităţi de memorie şi gândire intacte.

Participanţii au fost supuşi mai multor scanări cerebrale menite să detecteze acumularea proteinei tau şi au completat chestionare care evaluau simptomele depresive în diferite momente ale studiului. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să examineze modul în care modificările nivelurilor de proteină tau corespundeau cu schimbările de dispoziţie de-a lungul timpului. În rândul participanţilor cu abilităţi cognitive normale, cercetătorii au descoperit un model frapant.

Nivelurile de proteina tau din organism au ajutat la prezicerea simptomelor depresive

Persoanele ale căror niveluri de proteină tau au crescut mai rapid au avut, de asemenea, tendinţa de a prezenta o intensificare mai rapidă a simptomelor depresive. Nivelurile mai ridicate de proteină tau au contribuit, de asemenea, la prezicerea unor simptome depresive mai severe la aceste persoane.

Rezultatele sugerează că proteina tau ar putea începe să influenţeze starea de spirit înainte ca problemele cognitive să devină evidente. Cu toate acestea, aceleaşi corelaţii nu au fost observate în rândul participanţilor care prezentau deja tulburări cognitive uşoare sau boala Alzheimer.

Aceste constatări sugerează că acumularea proteinei tau în stadiile incipiente ale îmbătrânirii creierului ar putea contribui la dezvoltarea sau agravarea depresiei. De asemenea, ele ridică posibilitatea ca schimbările de dispoziţie să ofere informaţii utile despre sănătatea creierului înainte ca problemele de memorie să devină evidente.

Cercetătorii consideră că monitorizarea simptomelor depresive în timp, alături de alte evaluări, ar putea ajuta în cele din urmă la identificarea persoanelor în vârstă care ar putea prezenta un risc mai mare de a dezvolta boli neurodegenerative.

Cu toate acestea, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă aceste modificări timpurii ale stării de spirit pot prezice în mod fiabil declinul cognitiv în viitor. Teodora Markova a subliniat importanţa studierii acestei relaţii de-a lungul unei perioade mai lungi de timp, în special având în vedere că unii participanţi dezvoltă o formă mai evidentă de depresie sau încep să se confrunte cu dificultăţi cognitive.

„Cercetările viitoare pot continua să urmărească modul în care evoluează nivelurile de tau şi simptomele depresiei la participanţi pe perioade mai lungi de timp, mai ales având în vedere că unii dintre aceştia dezvoltă tulburări cognitive sau forme de depresie mai semnificative din punct de vedere clinic. Continuarea urmăririi acestor traiectorii, observarea modului în care schimbările timpurii ale stării de spirit se corelează cu rezultatele clinice ulterioare şi stabilirea unor legături cu alte metode de monitorizare a evoluţiei bolii Alzheimer vor oferi mai multă claritate cu privire la metodele de identificare a persoanelor care ar putea prezenta un risc crescut", a declarat cercetătoarea.