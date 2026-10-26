El a precizat că rectificarea bugetară va fi făcută până la finalul săptămânii viitoare, relatează News.ro.

”Sistemul de sănătate are nevoie, la rectificarea bugetară, de exemplu, tot domeniul sănătăţii, undeva la 10,5-11 miliarde de lei. Rectificarea bugetară pentru a închide anul fiscal. O parte din aceşti bani sunt pentru Ministerul Sănătăţii, programele naţionale de sănătate, zona critică din sănătate, UPU-uri, anestezie, terapie intensivă, secţiile de nou născuţi, şi lista poate continua. Iar diferenţa de 9 miliarde, să zicem, aproximativ, este pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, luni seară, la TVR 1, citat de News.ro.

Ministrul a explicat că jumătate din sumă este pentru programe, medicamente, plăţi în farmacii şi pentru alte servicii medicale, iar restul pentru concediile medicale.

Ministrul a precizat că rectificarea bugetară ar putea avea loc până la finalul săptămânii viitoare.

”Pentru rectificarea bugetară încă se fac discuţii. În cel mai scurt timp posibil, probabil că săptămâna viitoare, pe finalul săptămânii viitoare este programată, dacă doriţi, rectificarea bugetară”, a spus Rogobete.

De asemenea, Alexandru Rogobete a declarat că, atunci când se taie cu barda de la sănătate, sistemul nu este înţeles.

”Atunci când tai de la sănătate cu barda, sigur, poţi să faci asta doar că nu înţelegi sistemul, dar s-a întâmplat asta şi dai câteva miliarde pentru investiţii care pot aştepta, de exemplu, nişte stadioane pe la Oradea, pe la Braşov. Doar dau un exemplu, nu vreau să atac pe nimeni. Asta înseamnă o lipsă de viziune şi o lipsă de echilibru de fapt . Despre asta vorbeam”, a completat Rogobete.