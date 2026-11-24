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Proiectul de ordin prevede schimbări pentru pacienții cu boli cronice, persoanele cu afecțiuni oncologice, cei care au nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu, dar și pentru furnizorii de servicii medicale și spitalele aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Printre principalele modificări se numără:

Rețete pe 90 de zile pentru pacienții cu boli cronice

Pacienții cu boli cronice stabilizate și cu o schemă de tratament stabilă ar putea primi rețete pentru o perioadă de până la 90, 91 sau 92 de zile pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum, potrivit documentului emis de CNAS.

- Rețetele vor putea fi prescrise de medicii de familie, medicii specialiști din ambulatoriu și medicii din spitale, la externarea pacientului.

- Perioada pentru care se eliberează rețeta va fi stabilită de comun acord între medic și pacient.

- Prescripția trebuie emisă obligatoriu în sistem electronic online.

- Medicamentele vor fi eliberate în tranșe lunare, nu toate odată.

- Prima eliberare trebuie făcută în maximum 30 de zile de la emiterea prescripției.

- Medicamentele pot fi ridicate de la una sau mai multe farmacii.

- Pacientul nu va putea primi o altă rețetă pentru aceleași medicamente cost-volum pe perioada deja acoperită de prima prescripție.

Pentru celelalte categorii de medicamente, documentul prevede următoarele perioade maxime de prescriere:

- Maximum 7 zile pentru afecțiuni acute.

- Între 8 și 10 zile pentru afecțiuni subacute.

- Între 30 și 31 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice.

Proiectul mai prevede că medicii din spitale pot elibera, la externare, rețete pentru medicamente cu sau fără contribuție personală pentru maximum 90, 91 sau 92 de zile, dacă situația o impune, cu anumite excepții prevăzute în document.

Consultațiile oncologice multidisciplinare vor fi decontate cu 50 de puncte

Proiectul introduce un serviciu medical distinct, numit consultație oncologică multidisciplinară.

Acesta presupune analizarea documentelor medicale ale pacientului cu cancer de către o echipă de medici din mai multe specialități, pentru fundamentarea deciziei terapeutice.

- Serviciul va fi decontat cu 50 de puncte.

- Analiza dosarului medical se va putea face fără prezența obligatorie a pacientului.

- Nu va fi obligatorie utilizarea cardului național de sănătate.

- De evaluarea multidisciplinară vor putea beneficia și persoanele neasigurate care au suspiciune de afecțiune oncologică.

Rezultatele investigațiilor imagistice vor putea fi accesate online timp de 10 ani

Proiectul introduce obligații noi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice care efectuează investigații de radiologie, imagistică medicală și medicină nucleară.

Aceștia vor trebui să le ofere pacienților și medicilor prescriptori acces electronic securizat la rezultatele investigațiilor și la imaginile medicale.

- Pentru adulți, accesul trebuie asigurat timp de cel puțin 10 ani calendaristici.

- Pentru copii, perioada este de minimum 10 ani, la care se adaugă anii rămași până la împlinirea vârstei de 18 ani.

- Accesul se va face printr-o platformă disponibilă permanent, pe bază de nume de utilizator și parolă.

- Rezultatele investigațiilor trebuie interpretate și comunicate în maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

- Interpretarea trebuie să fie semnată de medicul radiolog.

- Dacă termenul nu este respectat, contravaloarea serviciului medical va fi recuperată de la furnizor.

- Pentru serviciile de teleradiologie, pacientul trebuie să își dea acordul informat în scris înainte de transferul imaginilor către medicul care le interpretează la distanță.

Pacienții vor primi liste cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu din județele învecinate

Proiectul mai prevede reguli noi pentru persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu, inclusiv pacienții cu boli grave.

Pacienții vor putea primi informații despre furnizorii aflați în contract cu casa de asigurări din zona în care solicită serviciile, dar și despre cei din județele învecinate.

- Casa de asigurări va transmite pacientului lista furnizorilor aflați în contract cu aceasta, împreună cu datele lor de contact.

- Va fi transmisă și lista furnizorilor din județele limitrofe.

- Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu este valabilă 30 de zile calendaristice.

- Recomandarea pentru îngrijiri paliative la domiciliu este valabilă 60 de zile calendaristice.

- Pacientul trebuie să se prezinte la casa de asigurări pentru certificarea numărului de zile de îngrijire, în maximum 10 zile lucrătoare de la emiterea recomandării.

- Tot în maximum 10 zile lucrătoare trebuie să se prezinte la furnizorul de îngrijiri.

- Furnizorul trebuie să înceapă acordarea serviciilor în perioada de valabilitate a recomandării.

- Dacă serviciile nu încep în acest interval, este necesară obținerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a pacientului impune acest lucru.

Noi reguli pentru decontarea dispozitivelor medicale

Proiectul modifică și regulile privind decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale.

- Deciziile de aprobare a dispozitivelor medicale vor fi însoțite de lista furnizorilor aflați în contract cu casa de asigurări.

- Lista va conține datele de contact ale furnizorilor, inclusiv adresele, numerele de telefon, paginile web și adresele de e-mail.

- Chiria pentru dispozitivele medicale va fi decontată proporțional cu numărul de zile calendaristice de utilizare, raportat la o lună de 30 de zile.

- Perioada în care pacientul este internat în spital nu va mai fi exclusă din calculul decontării chiriei dispozitivului.

- Recomandarea pentru un dispozitiv medical va putea fi eliberată și în urma unui consult interdisciplinar acordat în timpul internării, nu doar în baza evaluării medicului curant.

Proiectul prevede și o sancțiune pentru furnizorii care nu transmit caselor de asigurări prețurile de vânzare cu amănuntul și sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale. Aceștia vor trebui să returneze 50% din contravaloarea dispozitivelor decontate în trimestrul anterior notificării.

Spitalizarea de zi va avea un program de maximum 12 ore

Proiectul stabilește reguli și pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi.

- Programul nu va putea depăși 12 ore pe zi, în intervalul 06:00-22:00.

- Sunt exceptate serviciile de somnologie și cele cu caracter de urgență, care pot fi acordate inclusiv între orele 22:00 și 06:00.

- Durata medie a serviciilor va trebui să fie de minimum două ore pentru fiecare vizită, calculată la nivelul unei luni.

- De la regula celor două ore sunt exceptate serviciile acordate în camerele de gardă și în anumite structuri de urgență, serviciile pentru afecțiuni oncologice și hemato-oncologice, cele de somnologie și serviciile medicale standardizate pentru care este prevăzută expres o altă durată.

- Contravaloarea serviciilor medicale și a procedurilor chirurgicale acordate în afara intervalului dintre deschiderea și închiderea fișei de spitalizare de zi va fi recuperată.

De asemenea, economiile realizate de spitale la spitalizarea continuă pentru cazurile acute vor putea fi folosite, după decontarea serviciilor de spitalizare de zi care depășesc valoarea contractată, și pentru decontarea cazurilor de spitalizare continuă pentru pacienții cu afecțiuni cronice, dacă mai rămân sume disponibile.

Totodată, începând cu 1 aprilie 2027, spitalele publice și private aflate în contract cu casele de asigurări vor avea obligația:

- Să transmită lunar casei de asigurări indicatorii de activitate și indicatorii de performanță ai managementului spitalului.

- Să publice acești indicatori pe propriile site-uri.

Pentru nerespectarea acestei obligații, începând cu 1 ianuarie 2027, proiectul prevede următoarele sancțiuni:

- La prima constatare, recuperarea unei sume de 0,5% din suma contractată pentru serviciile medicale spitalicești.

- La a doua constatare, recuperarea unei sume de 1%.

- La a treia constatare și la următoarele, recuperarea unei sume de 3%.

CNAS vrea noi obligații de plată pentru persoanele fără venituri

Pe de altă parte, CNAS a propus de curând introducerea unor mecanisme prin care persoanele fără venituri să fie obligate să plătească asigurări de sănătate.

Larisa Mezinu-Bălan, președinte interimar al instituției, arată că nu înțelege din ce trăiesc oamenii fără venituri și consideră un risc faptul că românii plecați din țară pot reveni vara pentru a beneficia de servicii medicale de urgență, la care au dreptul prin lege, potrivit News.ro.

Pentru 2026, CNAS are prevăzute venituri de aproape 87 de miliarde de lei, cu 3,11% mai mult decât anul trecut, de aproape trei ori mai mult decât bugetul Ministerului Sănătății, de 31,1 miliarde de lei.

Banii CNAS sunt folosiți pentru finanțarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a programelor de sănătate, vicepreședintele instituției precizând că suma alocată ar acoperi serviciile medicale pentru aproximativ zece luni.

Aproximativ 2,9 milioane de români figurează în prezent ca neasigurați.