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Într-un studiu clinic de fază I, majoritatea pacientelor au prezentat reduceri tumorale sau stabilizarea bolii. Rezultatele deschid perspectiva unei noi opțiuni terapeutice pentru formele de cancer ovarian dificil de tratat.

Cercetătorii de la centrul oncologic MD Anderson din Statele Unite au evaluat un inhibitor metabolic experimental, IACS-6274, administrat împreună cu bevacizumab și chimioterapia cu paclitaxel. Rezultatele au fost prezentate la cel de-al 38-lea Congres EORTC-NCI-AACR, dedicat terapiilor oncologice moleculare, desfășurat între 18 și 20 noiembrie, la Barcelona, Spania, conform unui comunicat al organizatorilor.

Studiul, aflat în prezent în desfășurare, a inclus 14 paciente cu cancer ovarian avansat, cu vârste între 45 și 75 de ani. La 13 dintre acestea, boala era rezistentă la chimioterapia pe bază de platină, utilizată frecvent în tratamentul cancerului ovarian.

Dintre cele 13 paciente cu tumori care puteau fi măsurate prin investigații imagistice, nouă (69%) au prezentat un răspuns parțial confirmat, definit prin reducerea dimensiunilor tumorale cu cel puțin 30%. Alte trei paciente au avut boala stabilă.

La 12 săptămâni de la începerea tratamentului, boala era controlată la 11 dintre cele 13 paciente (85%). La zece paciente, reducerea tumorilor sau stabilizarea bolii s-a menținut cel puțin patru luni, iar la unele participante durata tratamentului a depășit 37 de luni.

„Am observat răspunsuri pronunțate și de lungă durată la aceste paciente cu cancer ovarian avansat, dificil de tratat”, a declarat prof. Timothy Yap, specialist în terapii oncologice experimentale la MD Anderson și coordonatorul studiului, într-un comunicat al centrului oncologic american.

Cum acționează tratamentul

Tratamentul experimental acționează prin inhibarea glutaminazei-1 (GLS1), o enzimă implicată în metabolismul glutaminei, un aminoacid utilizat de celulele canceroase pentru a supraviețui și a se multiplica.

Unele tumori ovariene dezvoltă rezistență la tratamentele standard prin creșterea dependenței de glutamină. Blocarea enzimei GLS1 urmărește să întrerupă această cale metabolică și să limiteze dezvoltarea tumorilor.

Cercetătorii au investigat și rolul enzimei ASNS, implicată în producerea asparaginei, un alt aminoacid necesar celulelor. Absența acestei enzime ar putea face anumite tumori mai vulnerabile la inhibarea GLS1.

Opt dintre cele 14 paciente aveau tumori în care enzima ASNS era absentă, iar șase dintre acestea au prezentat răspunsuri parțiale la tratament. Rezultatul sugerează că ASNS ar putea deveni un biomarker pentru identificarea pacientelor cu probabilitate mai mare de răspuns.

Analizele probelor tumorale au indicat și modificări ale micromediului tumoral, asociate cu o activare mai pronunțată a sistemului imunitar. Cercetătorii au identificat inclusiv mecanisme prin care celulele canceroase ar putea dezvolta rezistență la inhibarea GLS1.

Care sunt cele mai frecvente reacții adverse

În privința siguranței, cele mai frecvente reacții adverse au inclus greață, oboseală, căderea părului, anemie, scăderea numărului de neutrofile și creșterea enzimelor hepatice. Au fost raportate și reacții mai severe, precum neutropenie, hipertensiune arterială și anemie, care au putut fi tratate. Nu au fost înregistrate reacții adverse care să impună limitarea dozelor administrate.

Studiul se află în faza I și a inclus un număr redus de paciente, fără grup de control. Întrucât medicamentele bevacizumab și paclitaxel au activitate antitumorală proprie, rezultatele disponibile nu permit stabilirea contribuției suplimentare a inhibitorului experimental.

Cercetarea continuă prin extinderea numărului de participante, evaluarea siguranței și eficacității și identificarea caracteristicilor tumorale asociate cu răspunsul la tratament.

Rezultatele preliminare susțin continuarea investigării terapiilor care vizează metabolismul celulelor canceroase și ar putea contribui la dezvoltarea unor opțiuni de tratament pentru pacientele cu cancer ovarian avansat, rezistent la terapiile disponibile.