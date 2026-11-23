Peste 1.300 de candidați riscă să rămână fără loc, deși au trecut examenul de promovare. Absolvenții au cerut suplimentarea locurilor, iar Ministerul Sănătății spune că va analiza situația după repartizări.

Cu 755 de puncte la rezidențiat, Mihai a ales medicina de familie. După rezidențiat, vrea să se întoarcă în orașul natal și să-și deschidă acolo un cabinet.

Mihai Tătulescu, medic: „În primul rând, permite un program flexibil și permite extinderea pe mai multe ramuri, subspecializări. Da, medicina de familie permite deschiderea unui business, unui cabinet medical. Pe ideea asta merg.”

Și Maria se vede, peste câțiva ani, în propriul cabinet. Ea a ales nefrologia și crede că este loc pentru dezvoltare și inovare în acest domeniu.

Maria Enăchiuc, medic: „Mi se pare că este și o specializare de viitor, se face foarte multă cercetare, este și un viitor cu dializa acum, care mi se pare interesant. Se poate lucra și în privat, la clinici de dializă ulterior, adică sunt multe posibilități pe nefrologie.”

Pentru mulți candidați, alegerea ține și de condițiile de muncă din spitale.

Allaham Zaid, medic: „Sincer, mai mult mă bazez pe faptul că pot să lucrez în privat mai mult. N-am de gând să rămân în spital de stat.”

Reporter: „De ce nu ai vrea să lucrezi în spital?”

Allaham Zaid, medic: „Sincer, salariile. Sunt și mai multe locuri în privat.”

Răzvan Hăinaroșie, vicepreședintele comisiei: „Printre primele și cele mai dorite specialități au stat dermatologia, cardiologia, psihiatria, endocrinologia, iar dintre specialitățile chirurgicale, chirurgia plastică, oftalmologia și otorinolaringologia. Dacă un plan se epuizează, cu siguranță există și un plan de backup. Doar sunt medici, e normal să aibă și un plan de backup.”

Mai sunt și candidați care se hotărăsc pe ultima sută de metri.

Husni Aeyad, medic: „Aș vrea să aleg, nu știu încă sigur ce o să aleg, o să vedem în următoarele momente. Cred că o să aleg chirurgie cardiovasculară, pentru că această specialitate grea nu e făcută pentru toată lumea și mă simt în stare să pot să o duc.”

Pentru alții, alegerea era clară de mult. Bianca și-a ales specialitatea pe care mulți o ocolesc, chirurgia, care, pentru ea, este un vis.

Bianca Cătana, medic: „Și astăzi devine realitate. Și asta e ceea ce mi-am dorit dintotdeauna.”

Printre cei care își aleg acum specialitatea sunt și aproximativ 1.700 de candidați aflați la al doilea rezidențiat. După bilanț, Ministerul Sănătății spune că va analiza dacă este necesară suplimentarea locurilor.