Remedii naturale pentru respirație urât mirositoare. Cum să scapi de mirosul de ceapă, pește sau usturoi

Respirația urât mirositoare poate fi cauzată de factori precum igiena orală insuficientă, alimentația sau problemele digestive. Remediile naturale pot ajuta eficient la menținerea unei respirații proaspete și sănătoase zi de zi.

Respirația urât mirositoare, numită și halitoză, este un fenomen des întâlnit și adesea jenat. Descoperi ce remedii naturale pentru respirație urât mirositoare există. Ține cont de aceste sfaturi simple pentru a avea o respirație proaspătă în fiecare zi.

Ce este respirația urât mirositoare (halitoza)

Halitoza este termenul medical folosit pentru respirația urât mirositoare. Este vorba de un miros neplăcut care pornește din gură sau, mai rar, din alte zone ale corpului. Studiile arată că între 50 și 65% dintre oameni se confruntă cu această problemă la un moment dat.

În majoritatea cazurilor, adică în jur de 85–90%, sursa mirosului este cavitatea bucală. Bacteriile care se află pe limbă, dinți sau gingii descompun resturile de mâncare și secrețiile, eliberând compuși mirositori pe bază de sulf. Aceștia sunt responsabili de respirația neplăcută.

De obicei, mirosul apare după mese care conțin alimente puternice, cum ar fi usturoiul sau ceapa, ori dimineața, când gura este uscată. Situația devine îngrijorătoare atunci când problema persistă și după o igienă orală corectă. Studiile confirmă că periajul dinților și al limbii reduce semnificativ halitoza, conform Myoclinic.org.

Pe scurt, respirația urât mirositoare este de cele mai multe ori semnul unui dezechilibru bacterian local sau al unor obiceiuri de viață care favorizează dezvoltarea acestor bacterii.

Shutterstock

Remedii naturale pentru respirație urât mirositoare

Există multe soluții naturale și simple pentru a combate respirația urât mirositoare, iar cele mai eficiente se pot aplica ușor acasă.

În primul rând, igiena orală corectă rămâne esențială. Periază dinții de două ori pe zi, timp de două minute, cu pastă cu fluor și curăță bine și limba, fie cu periuța, fie cu un dispozitiv special. Folosește zilnic ața dentară pentru a îndepărta resturile dintre dinți și pentru a preveni formarea plăcii bacteriene.

Un alt ajutor vine din plantele proaspete. Mestecatul pătrunjelului, al frunzelor de mentă sau de busuioc după masă neutralizează mirosurile neplăcute, datorită clorofilei și compușilor naturali.

Bicarbonatul de sodiu este un remediu simplu și eficient. Poți face gargară cu jumătate de linguriță de bicarbonat dizolvată în apă, eventual cu puțină sare. Soluția reduce bacteriile responsabile de miros, dar nu trebuie înghițită.

Și ceaiul verde are efecte antimicrobiene și deodorante. O cană de ceai verde sau ceai de mentă băută după masă ajută la reducerea compușilor sulfurici din cavitatea bucală.

Merele și alte fructe crocante curăță mecanic dinții și stimulează salivarea. Ele reduc chiar și mirosul de usturoi, neutralizând compușii din sânge.

Hidratarea constantă previne gura uscată, o cauză frecventă a halitozei. Bea zilnic suficientă apă, iar alimentele bogate în vitamina C, cum sunt citricele, stimulează producția de salivă și ajută la curățare.

Un remediu tradițional ayurvedic este oil pulling, adică gargară cu ulei (de cocos sau floarea-soarelui). Se ține o lingură de ulei în gură timp de 15–20 de minute, apoi se scuipă și se clătește gura. Practicat corect, pe stomacul gol, poate reduce semnificativ bacteriile din cavitatea bucală.

Pentru o soluție rapidă, mestecă gumă fără zahăr cu xilitol, care stimulează saliva și reduce bacteriile. De asemenea, clătirea gurii cu apă după gustări sau mese dulci ajută la îndepărtarea resturilor și împrospătează respirația pe loc.

Shutterstock

Sfaturi preventive pentru o respirație sănătoasă

Prevenția joacă un rol esențial în combaterea halitozei, iar câteva obiceiuri zilnice pot face diferența. Începe cu o igienă orală corectă. Spală-ți dinții dimineața și seara cu pastă cu fluor și curăță și limba, pentru că acolo se adună bacterii care dau miros neplăcut. Folosește zilnic ața dentară pentru a îndepărta resturile dintre dinți.

Vizitele la dentist sunt la fel de importante. Un control și un detartraj efectuat o dată pe an ajută la îndepărtarea tartrului, loc unde bacteriile se pot înmulți. Dacă porți proteze, verifică-le regulat și fă-le curățare profesională.

Hidratarea nu trebuie neglijată. Bea apă pe tot parcursul zilei pentru a menține salivarea și pentru a evita senzația de gură uscată. Dacă ai deseori gura uscată, mestecă gumă fără zahăr pentru a stimula saliva. Clătește gura cu apă după masă pentru a elimina resturile.

Evită fumatul și consumul excesiv de alcool. Ambele lasă un miros persistent, iar alcoolul usucă mucoasa bucală. Renunțarea la aceste obiceiuri are efect imediat asupra prospețimii respirației.

Alimentația are și ea un rol important. Mănâncă legume crude, iaurt natural cu probiotice și alimente ușor digerabile. Iaurtul reduce semnificativ bacteriile responsabile de halitoză. Limitează, în schimb, zahărul și carnea roșie, care favorizează bacteriile din gură.

Igiena complementară aduce un plus de protecție. Clătește gura cu apă de gură fără alcool sau cu soluții naturale precum apă cu sare ori bicarbonat. După mesele condimentate, clătirea cu apă și bicarbonat ajută la neutralizarea mirosurilor.

Aplicând aceste obiceiuri constant, respirația rămâne proaspătă și sănătoasă. Consistența este cheia: o rutină simplă, dar zilnică, previne acumularea plăcii bacteriene și rezolvă cele mai frecvente cauze ale halitozei.

Shutterstock

Alimente care provoacă o respirație urât mirositoare

Dacă ești atent la alimentație, poți preveni mai ușor respirația urât mirositoare. Există câteva alimente și băuturi care merită evitate sau consumate cu măsură, notează Harvard.eu.

În primul rând, ceapa și usturoiul sunt cele mai cunoscute surse de halitoză. Conțin compuși volatili care ajung în sânge și plămâni și sunt eliminați prin respirație. Și alte ingrediente, precum ardeiul iute, curry, ceaiurile tari sau oțetul, pot avea efect asemănător.

Cafeaua, ceaiul negru și alcoolul produc mirosuri puternice și usucă gura. Chiar dacă sunt băuturi populare, ele lasă un gust amar sau acru ce persistă mult timp. Brânzeturile maturate și lactatele fermentate, deși gustoase, pot favoriza respirația neplăcută. Proteinele lor sunt transformate de bacteriile bucale în compuși sulfurici. În schimb, iaurtul simplu are probiotice benefice, dar brânzeturile vechi ar fi bine să fie consumate cu moderație.

Dietele foarte bogate în proteine, cu multă carne, pește sau nuci, pot genera amoniac și sulf. Aceste substanțe dau respirației un miros neplăcut, greu de ignorat.

Și alimentele foarte dulci sau acide pot fi o problemă. Citricele consumate în exces, sucurile îndulcite și produsele de patiserie favorizează dezvoltarea bacteriilor și uscăciunea gurii. Zahărul este mediul ideal pentru bacteriile care produc mirosuri.

Pe partea pozitivă, există alimente care ajută. Morcovii cruzi, merele și alte legume fibroase curăță mecanic dinții și stimulează salivarea. Fructele și legumele bogate în vitamina C creează un mediu mai puțin prielnic pentru bacterii și reduc riscul de respirație urât mirositoare.

Shutterstock

