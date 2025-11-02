Remedii naturale pentru respirație urât mirositoare. Cum să scapi de mirosul de ceapă, pește sau usturoi

Stiri Sanatate
02-11-2025 | 16:01
respiratie urat mirositoare
Shutterstock

Respirația urât mirositoare poate fi cauzată de factori precum igiena orală insuficientă, alimentația sau problemele digestive. Remediile naturale pot ajuta eficient la menținerea unei respirații proaspete și sănătoase zi de zi.

autor
Mădălina Cristea

Respirația urât mirositoare, numită și halitoză, este un fenomen des întâlnit și adesea jenat. Descoperi ce remedii naturale pentru respirație urât mirositoare există. Ține cont de aceste sfaturi simple pentru a avea o respirație proaspătă în fiecare zi.

Ce este respirația urât mirositoare (halitoza)

Halitoza este termenul medical folosit pentru respirația urât mirositoare. Este vorba de un miros neplăcut care pornește din gură sau, mai rar, din alte zone ale corpului. Studiile arată că între 50 și 65% dintre oameni se confruntă cu această problemă la un moment dat.

În majoritatea cazurilor, adică în jur de 85–90%, sursa mirosului este cavitatea bucală. Bacteriile care se află pe limbă, dinți sau gingii descompun resturile de mâncare și secrețiile, eliberând compuși mirositori pe bază de sulf. Aceștia sunt responsabili de respirația neplăcută.

De obicei, mirosul apare după mese care conțin alimente puternice, cum ar fi usturoiul sau ceapa, ori dimineața, când gura este uscată. Situația devine îngrijorătoare atunci când problema persistă și după o igienă orală corectă. Studiile confirmă că periajul dinților și al limbii reduce semnificativ halitoza, conform Myoclinic.org.

Citește și
Isabella Willingham
O studentă a fost găsită fără respirație în camera ei din cămin. Fata nu își amintește nimic: „Cred că Dumnezeu m-a salvat”

Pe scurt, respirația urât mirositoare este de cele mai multe ori semnul unui dezechilibru bacterian local sau al unor obiceiuri de viață care favorizează dezvoltarea acestor bacterii.

respiratie urat mirositoare

Remedii naturale pentru respirație urât mirositoare

Există multe soluții naturale și simple pentru a combate respirația urât mirositoare, iar cele mai eficiente se pot aplica ușor acasă.

În primul rând, igiena orală corectă rămâne esențială. Periază dinții de două ori pe zi, timp de două minute, cu pastă cu fluor și curăță bine și limba, fie cu periuța, fie cu un dispozitiv special. Folosește zilnic ața dentară pentru a îndepărta resturile dintre dinți și pentru a preveni formarea plăcii bacteriene.

Un alt ajutor vine din plantele proaspete. Mestecatul pătrunjelului, al frunzelor de mentă sau de busuioc după masă neutralizează mirosurile neplăcute, datorită clorofilei și compușilor naturali.

Bicarbonatul de sodiu este un remediu simplu și eficient. Poți face gargară cu jumătate de linguriță de bicarbonat dizolvată în apă, eventual cu puțină sare. Soluția reduce bacteriile responsabile de miros, dar nu trebuie înghițită.

Și ceaiul verde are efecte antimicrobiene și deodorante. O cană de ceai verde sau ceai de mentă băută după masă ajută la reducerea compușilor sulfurici din cavitatea bucală.

Merele și alte fructe crocante curăță mecanic dinții și stimulează salivarea. Ele reduc chiar și mirosul de usturoi, neutralizând compușii din sânge.

Hidratarea constantă previne gura uscată, o cauză frecventă a halitozei. Bea zilnic suficientă apă, iar alimentele bogate în vitamina C, cum sunt citricele, stimulează producția de salivă și ajută la curățare.

Un remediu tradițional ayurvedic este oil pulling, adică gargară cu ulei (de cocos sau floarea-soarelui). Se ține o lingură de ulei în gură timp de 15–20 de minute, apoi se scuipă și se clătește gura. Practicat corect, pe stomacul gol, poate reduce semnificativ bacteriile din cavitatea bucală.

Pentru o soluție rapidă, mestecă gumă fără zahăr cu xilitol, care stimulează saliva și reduce bacteriile. De asemenea, clătirea gurii cu apă după gustări sau mese dulci ajută la îndepărtarea resturilor și împrospătează respirația pe loc.

periuta de dinti

Sfaturi preventive pentru o respirație sănătoasă

Prevenția joacă un rol esențial în combaterea halitozei, iar câteva obiceiuri zilnice pot face diferența. Începe cu o igienă orală corectă. Spală-ți dinții dimineața și seara cu pastă cu fluor și curăță și limba, pentru că acolo se adună bacterii care dau miros neplăcut. Folosește zilnic ața dentară pentru a îndepărta resturile dintre dinți.

Vizitele la dentist sunt la fel de importante. Un control și un detartraj efectuat o dată pe an ajută la îndepărtarea tartrului, loc unde bacteriile se pot înmulți. Dacă porți proteze, verifică-le regulat și fă-le curățare profesională.

Hidratarea nu trebuie neglijată. Bea apă pe tot parcursul zilei pentru a menține salivarea și pentru a evita senzația de gură uscată. Dacă ai deseori gura uscată, mestecă gumă fără zahăr pentru a stimula saliva. Clătește gura cu apă după masă pentru a elimina resturile.

Evită fumatul și consumul excesiv de alcool. Ambele lasă un miros persistent, iar alcoolul usucă mucoasa bucală. Renunțarea la aceste obiceiuri are efect imediat asupra prospețimii respirației.

Alimentația are și ea un rol important. Mănâncă legume crude, iaurt natural cu probiotice și alimente ușor digerabile. Iaurtul reduce semnificativ bacteriile responsabile de halitoză. Limitează, în schimb, zahărul și carnea roșie, care favorizează bacteriile din gură.

Igiena complementară aduce un plus de protecție. Clătește gura cu apă de gură fără alcool sau cu soluții naturale precum apă cu sare ori bicarbonat. După mesele condimentate, clătirea cu apă și bicarbonat ajută la neutralizarea mirosurilor.

Aplicând aceste obiceiuri constant, respirația rămâne proaspătă și sănătoasă. Consistența este cheia: o rutină simplă, dar zilnică, previne acumularea plăcii bacteriene și rezolvă cele mai frecvente cauze ale halitozei.

bicarbonat de sodiu dinti

Alimente care provoacă o respirație urât mirositoare

Dacă ești atent la alimentație, poți preveni mai ușor respirația urât mirositoare. Există câteva alimente și băuturi care merită evitate sau consumate cu măsură, notează Harvard.eu.

În primul rând, ceapa și usturoiul sunt cele mai cunoscute surse de halitoză. Conțin compuși volatili care ajung în sânge și plămâni și sunt eliminați prin respirație. Și alte ingrediente, precum ardeiul iute, curry, ceaiurile tari sau oțetul, pot avea efect asemănător.

Cafeaua, ceaiul negru și alcoolul produc mirosuri puternice și usucă gura. Chiar dacă sunt băuturi populare, ele lasă un gust amar sau acru ce persistă mult timp. Brânzeturile maturate și lactatele fermentate, deși gustoase, pot favoriza respirația neplăcută. Proteinele lor sunt transformate de bacteriile bucale în compuși sulfurici. În schimb, iaurtul simplu are probiotice benefice, dar brânzeturile vechi ar fi bine să fie consumate cu moderație.

Dietele foarte bogate în proteine, cu multă carne, pește sau nuci, pot genera amoniac și sulf. Aceste substanțe dau respirației un miros neplăcut, greu de ignorat.

Și alimentele foarte dulci sau acide pot fi o problemă. Citricele consumate în exces, sucurile îndulcite și produsele de patiserie favorizează dezvoltarea bacteriilor și uscăciunea gurii. Zahărul este mediul ideal pentru bacteriile care produc mirosuri.

Pe partea pozitivă, există alimente care ajută. Morcovii cruzi, merele și alte legume fibroase curăță mecanic dinții și stimulează salivarea. Fructele și legumele bogate în vitamina C creează un mediu mai puțin prielnic pentru bacterii și reduc riscul de respirație urât mirositoare.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: alimente, respiratie, remedii naturale,

Dată publicare: 02-11-2025 15:55

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Citește și...
Remedii naturale pentru un somn liniștit. Metode eficiente pentru a adormi mai repede
Stiri Sanatate
Remedii naturale pentru un somn liniștit. Metode eficiente pentru a adormi mai repede

Un somn odihnitor începe cu obiceiuri simple care pregătesc corpul și mintea pentru relaxare. Prin tehnici corecte de respirație poți adormi mai ușor și te poți bucura de un somn profund și regenerant.

O studentă a fost găsită fără respirație în camera ei din cămin. Fata nu își amintește nimic: „Cred că Dumnezeu m-a salvat”
Stiri Diverse
O studentă a fost găsită fără respirație în camera ei din cămin. Fata nu își amintește nimic: „Cred că Dumnezeu m-a salvat”

O studentă din Ketucky a fost găsită rănită și fără să poată respira în camera ei, însă a supraviețuit. Ea spune că a fost salvată de divinitate cu un scop.

Metoda simplă pentru a adormi rapid. Este mai bună decât orice somnifer, spun specialiștii
Stiri Diverse
Metoda simplă pentru a adormi rapid. Este mai bună decât orice somnifer, spun specialiștii

Știai că există o metodă simplă care te ajută să adormi rapid? Aceast procedeu de respirație funcționează mai bine decât orice somnifer.

Muncitorul de la combinatul chimic Azomureș internat acum o lună a murit. Nu mai putea respira la ieșirea din tura de noapte
Stiri actuale
Muncitorul de la combinatul chimic Azomureș internat acum o lună a murit. Nu mai putea respira la ieșirea din tura de noapte

A murit unul dintre cei trei muncitori de la Combinatul chimic din Târgu Mureș, care au ajuns la spital cu probleme grave de respirație, în urmă cu aproape o lună.

O mamă a înjunghiat trei membri ai personalului unui spital apoi și-a furat nou-născutul din incubator
Stiri externe
O mamă a înjunghiat trei membri ai personalului unui spital apoi și-a furat nou-născutul din incubator

După ce a „îndepărtat cu violență” tuburile de respirație care îi alimentau fiica de trei zile cu oxigen, proaspăta mămică Kendra Greene a fugit din spital cu bebelușul ei, potrivit poliției.

 

Recomandări
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
Stiri externe
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

Companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro în impozite către Rusia încă de la debutul invaziei pe scară în Ucraina, finanțând, astfel, efortul de război al Kremlinului. Criticii solicită acum retragerea imediată.

Atac armat într-un tren din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa: „Sângele era peste tot”
Stiri externe
Atac armat într-un tren din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa: „Sângele era peste tot”

Martorii atacului cu cuțitul din trenul care circula între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut.

 
Cătălin Drulă, lansat de USR, oficial, în cursa pentru Primărie. Nicușor Dan: „Lunga luptă între infrastructură şi panseluțe”
Stiri Politice
Cătălin Drulă, lansat de USR, oficial, în cursa pentru Primărie. Nicușor Dan: „Lunga luptă între infrastructură şi panseluțe”

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 02 Noiembrie 2025

02:07:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 8

23:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28